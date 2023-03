Alito fresco e bocca pulita a lungo con il miglior dentifricio da comprare al supermercato: costa solo 0,89 €. La classifica

Cerchiamo di conoscere meglio i segreti per avere una bocca pulita e un alito fresco per tutta la giornata. Il miglior modo di averli è iniziare dal dentifricio, il migliore che c’è in vendita nei supermercati e negozi. Ecco quello che ha superato tutti i test.

L’igiene orale è fondamentale nella nostra routine quotidiana. Questo ci permette di essere puliti e di prevenire molti disturbi di denti e gengive. È un aspetto che tante persone sottovalutano, ma per iniziare bene è necessaria una giusta scelta, ovvero quella del dentifricio.

Il dentifricio è una crema o un gel, o l’insieme dei due, che permette, con lo spazzolino di avere una pulizia dei denti. Gli esperti raccomandano il suo utilizzo non meno e non più di tre volte al giorno. Si tratta pur sempre di un prodotto abrasivo che, se usato in eccesso, potrebbe danneggiare invece che curare.

Tra i tantissimi dentifrici che si trovano in commercio, tra gli scaffali del supermercato, qual è il migliore alito fresco e bocca pulita a lungo? Ve lo diciamo noi valutando la classifica di Altroconsumo e facendo un confronto qualità prezzo.

Come scegliere il dentifricio adatto

La scelta del dentifricio, così come dello spazzolino, dipende molto dai denti. Tutti noi siamo diversi e anche i nostri denti lo sono. Se una persona è più predisposta alle carie, ad esempio, deve optare per un prodotto ricco di fluoro con una carica antibatterica più efficace.

Se, invece, c’è un problema di gengive sensibili, ecco che il prodotto più adatto è quello meno aggressivo con la specifica dicitura “per gengive sensibili”. Così come è più adatto un prodotto ad alto potere sbiancante se il problema sono i denti gialli e macchiati.

Infine, occorre fare attenzione anche alla propria sensibilità dentale. Ci sono alcuni prodotti, detti desensibilizzanti, che bloccano l’impulso nervoso e aiutano a sentire meno il caldo e il freddo.

Alito fresco e bocca pulita a lungo: ecco qual è il miglior dentifricio con un occhio di riguardo al rapporto qualità-prezzo

Altroconsumo è l’autorevole associazione per i consumatori che svolge periodicamente dei test di laboratorio su una vasta gamma di prodotti presenti in commercio. In questo caso ha preso in considerazione i 12 dentifrici più venduti e li ha esaminati sotto tutti i punti di vista.

La classifica che ne è scaturita è la seguente:

CONAD PROTEZIONE COMPLETA: punteggio 71, nel formato da 75 ml costa solamente 0,89 centesimi; ACQUAFRESH TRIPLA PROTEZIONE: punteggio 71, nel formato da 75 ml costa 1,25 euro; HELMEX PROTEZIONE CARIE: punteggio di 67, con un costo di 3,97 euro a confezione.

Da non sottovalutare, poi, l’opinione dei consumatori che si è affermata e diffusa sul web. In questo ambito il migliore dentifricio risulta essere ZUCCARI ALOEVERA 2 che, nella confezione da 100 ml, ha un costo di 3,60 euro.

Ma il migliore in assoluto nel rapporto qualità-prezzo sembra essere questo: ANTICA ERBORISTERIA TOTALE.

Su Amazon questo prodotto è disponibile a soli 2 euro e vanta comunque un punteggio di 8 su 10.