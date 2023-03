Sull’indice delle principali 40 azioni di Piazza Affari ci sono stati due titoli azionari che hanno avuto un ottimo spunto al rialzo. Intesa Sanpaolo e Telecom Italia si muovono a braccetto e danno un interessante segnale rialzista. Andiamo, quindi, a vedere quelle che potrebbero essere le implicazioni di questo segnale. Prima di procedere, però, una considerazione. Se Intesa Sanpaolo e Telecom Italia si muovono a braccetto e danno un interessante segnale rialzista potrebbe trarne beneficio tutto il Ftse Mib. I due titoli azionari, infatti, hanno elevata capitalizzazione e rappresentano due settori diversi che potrebbero essere trainati al rialzo.

Le prospettive di medio termine per le azioni Intesa Sanpaolo

Il titolo Intesa Sanpaolo (MIL:ISP) ha chiuso la seduta del 30 marzo a 2,365 euro, in rialzo dell’1,59% rispetto alla seduta precedente

Nel corso delle ultime sedute che hanno visto il Ftse Mib accelerare al rialzo, le azioni Intesa Sanpaolo non hanno partecipato con molto entusiasmo. Seppure in recupero, infatti, la sua forza relativa rispetto all’indice principale rimane negativa.

Tuttavia, con l’incrocio rialzista delle medie adesso tutte gli indicatori sono impostati al rialzo. Le quotazioni di Intesa Sanpaolo, quindi, dovrebbero continuare al rialzo verso l’obiettivo più probabile in area 2,515 €. Su questo livello, però, potrebbero decidersi le sorti di medio termine. Già in passato, infatti, su questo livello il rialzo è stato bloccato. Qualora, però, l’ostacolo dovesse essere superato, allora le quotazioni di Intesa Sanpaolo potrebbero dirigersi verso l’obiettivo successivo in area 2,8275 €.

Un segnale ribassista, invece, arriverebbe da una chiusura giornaliera inferiore a 2,3219 €.

Ottimo spunto di Telecom Italia, ma il rialzo non è ancora sicuro

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 30 marzo in rialzo dell’1,28% rispetto alla seduta precedente a quota 0,3018 €.

Come già nel caso di Intesa Sanpaolo lo spunto rialzista non è ancora sufficiente per garantire un rialzo duraturo su Telecom Italia. Incombe, infatti, la forte area di resistenza a 0,3071 € che già in passato ha frenato l’ascesa del titolo. Qualora, però, questa resistenza dovesse essere superata, allora le azioni Telecom Italia potrebbero spingersi fino in area 0,34 €, un livello che non vedono da circa un anno.

Letture consigliate

Basta versare 200 euro in due rate per mettere a posto tasse e cartelle esattoriali

Quanto guadagna davvero Chiara Ferragni? Svelato il segreto del suo successo e a quanto ammonta il suo patrimonio da capogiro