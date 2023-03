Tra le società con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro ci sono 4 azioni che guidano la classifica dei maggiori rialzi al termine della seduta di contrattazioni: GVS, Piovan, Tod’s e Technogym. Se Tod’s è una vecchia conoscenza, ce ne siamo occupati solo qualche giorno fa, andiamo a focalizzare la nostra attenzione sulle altre tre società di questo quartetto. Notiamo che tra le 4 azioni che guidano la classifica dei maggiori rialzi al termine della seduta di contrattazioni non ce ne sono di appartenenti alle prime 40 per capitalizzazione a Piazza Affari.

La corsa del titolo GVS non sembra voglia fermarsi: gli obiettivi secondo l’analisi grafica

Il titolo GVS (MIL:GVS) ha chiuso la seduta del 30 marzo a quota 6,025 €, in rialzo del 4,24% rispetto alla seduta precedente.

L’euforia che ha attraversato il titolo solo qualche giorno fa non lo ha mai abbandonato. Continua, infatti, il rialzo ed era da fine 2020 che non si vedevano 8 sedute consecutive con chiusura superiore all’apertura. Inoltre, in 8 sedute di Borsa aperta mai nella storia di GVS si era visto un rialzo così importante e superiore al 40%.

Allo stato attuale il rialzo potrebbe continuare fino in area 6,5 € dove è collocato un ostacolo molto importante. Qualora venisse superato le quotazioni di GVS potrebbero continuare il loro rialzo fino in area 8,8 €.

Solo la rottura di area 5,07 € potrebbe mettere in discussione il rialzo in corso.

C’è poco da dire su un titolo che da circa 3 mesi attraversa una fase laterale

Il titolo Piovan (MIL:PVN) ha chiuso la seduta del 30 marzo a quota 10,40 €, in rialzo del 4,00% rispetto alla seduta precedente.

Da circa tre mesi le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 9,45 € – 10,46 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Fino ad allora meglio essere prudenti.

Eccezionale movimento rialzista sul titolo Technogym

Il titolo Technogym (MIL:TGYM) ha chiuso la seduta del 30 marzo a quota 10,40 €, in rialzo del 4,00% rispetto alla seduta precedente.

La seduta del 30 marzo è stata la migliore di tutta la sua storia per Technogym. Il rialzo percentuale, infatti, è stato accompagnato da un importantissimo rialzo dei volumi. Allo stato attuale il rialzo potrebbe continuare fino in area 9 €.