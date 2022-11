Alimenti e consigli che potrebbero ridurre dolore a ossa e articolazioni

Rispetto ad un tempo, oggi vengono presi molto più in considerazione i vantaggi e i benefici delle scelte alimentari che ogni giorno compiamo. Questo anche grazie ad una maggiore sensibilizzazione del consumatore al quale, fino a poco tempo fa, il cibo spazzatura veniva venduto come innovativo e rivoluzionario. Ecco che inconsapevolmente, attraverso cibi pronti o magari a buon mercato, oltre ai grassi assumiamo molto più zucchero e sale di quel che dovremmo.

Tuttavia ancora in molti sono attratti da questo tipo di alimenti, ignorando invece gli effetti positivi di una dieta bilanciata integrata con alcuni cibi. Ad esempio, quelli che potrebbero avere noci e salmone sulla salute di capelli, unghie ed ossa.

Nell’articolo che seguirà il focus sarà proprio sulla salute delle ossa e delle articolazioni in generale e su come potremmo migliorarne la salute attraverso alimenti e consigli che potrebbero risultare utili.

Buone pratiche

Partiamo con il dire che non esistono diete miracolose che possano risolvere in un batter d’occhio problemi di salute. Allo stesso modo, eliminare arbitrariamente dalla dieta alcuni alimenti, così come aggiungerli, non solo potrebbe non sortire effetto ma addirittura causare problemi. Infatti, prima di una qualunque scelta sarebbe opportuno consultare il nostro medico curante per avere un parere competente. Il primo consiglio che ci sarà dato, infatti, sarà quello di seguire uno stile di vita sano e moderato, che preveda riposo ed escluda fumo e alcol.

Ma fumo e alcol non sono certo gli unici nemici della salute, per quanto temibili. Chi spesso presenta problemi articolari dovrebbe badare anche al peso forma. Uno dei primi passi per evitare di appesantire ossa e articolazioni è quello di perdere peso attraverso il movimento ed una dieta ipocalorica ben bilanciata.

Alimenti e consigli che potrebbero aiutare le nostre ossa

Ma, oltre alle buone abitudini, anche l’alimentazione gioca un ruolo chiave nella prevenzione. Ad esempio, sarebbe opportuno limitare le quantità di zuccheri che ogni giorno assumiamo. Alcuni studi suggeriscono che gli zuccheri semplici, come il glucosio, non dovrebbero superare i 12 cucchiaini giornalieri, in cui però rientrano anche gli zuccheri già naturalmente presenti nel cibo.

Stesso discorso dovrebbe essere fatto poi anche per il sale che, invece, non dovrebbe superare i 5 g al giorno. In tal caso attenzione ad alimenti liofilizzati, come zuppe, risotti e minestroni, ad affettati e salumi. Inoltre, è necessario fare attenzione alla quantità di grassi assunti, specialmente quelli saturi, e favorire quelli insaturi, come ad esempio quelli contenuti nell’olio di oliva o nel pesce.

In tema di pesce, potrebbe essere indicata l’anguilla, ricca di calcio, vitamina D e antiossidanti.

Non solo pesce

Questa combinazione di calcio e vitamina D, infatti, potrebbe tornare utile nella prevenzione della salute delle ossa. Il calcio, oltre ai ben noti yogurt e parmigiano, potrebbe essere reperibile in alimenti come mandorle, semi di sesamo ma anche in alcune erbe aromatiche. Tra queste citiamo il prezzemolo, la salvia ma anche alcune verdure come la rucola.

Infine, proprio in tema di verdure, come suggerito dall’OMS, non dimentichiamo di consumarne in quantità sufficienti ed adeguate. La stessa OMS suggerisce un consumo di verdure fino a 5 porzioni giornaliere.