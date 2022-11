Come trovare le password salvate nel PC e dimenticate per problemi di memoria

Dove ho messo gli occhiali che non trovo più? Quante volte ci sarà capitato di farci questa domanda, cercando disperatamente in casa gli occhiali lasciati da qualche parte. Cosa che, se capita di tanto in tanto, non è così preoccupante.

Potrebbe succedere che, per stanchezza, non ci si ricordi dove li abbiamo posti. Un caso che è abbastanza abituale se si è anziani. Il che non evita che possa succedere anche ai giovani. Quando succede abitualmente, soprattutto se iniziamo a non ricordare più anche i nomi delle persone o degli oggetti, diventa normale preoccuparsi.

Quando la perdita di memoria potrebbe diventare preoccupante

Ci sono dei casi in cui dovremmo preoccuparci se non ricordiamo i nomi. Sarebbero diverse le cause che possono portare alla perdita di memoria. Oltre all’età, potrebbe dipendere da depressione, da disturbi cognitivi, pur moderati, e anche da demenza. Quella legata all’età è quasi fisiologica. Invecchiando, la memoria potrebbe peggiorare. E, in questi casi, si manifesta in vari modi.

Si fa fatica, ad esempio, a immagazzinare una nuova informazione. Il nome di una persona che ci hanno presentato o una password che abbiamo inserito di recente. In questo caso, andiamo nel panico perché non tutti sanno come trovare le password salvate nel PC.

Come memorizzare le password su Microsoft Edge e dove si trovano quelle salvate nel PC

Nessun problema, perché recuperarle è più facile di quanto si possa immaginare. Dipende dal browser che usiamo abitualmente. Ad esempio, se fosse Chrome, dovremmo fare così. Clicchiamo sui tre puntini ⋮ in alto a destra. Clicchiamo su Impostazioni. Poi scegliamo Compilazione Automatica e Password. Qui esiste la sezione Password Salvate, dove recuperare quella che ci serve.

Dove sono salvate le password di Firefox? Dobbiamo selezionare l’icona menù e poi la voce Password. Ed ecco che ci sarà mostrato l’elenco che ci serve. Invece, dove troviamo le password salvate con Microsoft Edge? In alto a destra dovremo pigiare su (…) e poi su Impostazioni. Quindi su Password e, cliccando sull’occhio, vedremo trasformarsi i puntini della Password in quella che avevamo memorizzato.

Come trovare le password salvate nel PC e come salvarle senza scriverle ogni volta

Perfetto, ora che abbiamo visto come recuperare le password salvate, a qualcuno potrebbe far comodo salvarle in automatico. Senza doverle digitare ogni volta che apriamo il PC. Con Chrome dovremo aprire Profilo e poi Password. Attiviamo l’opzione Chiedi di salvare le Password.

Con Edge, invece, dovremo selezionare Impostazioni, Password e poi Offri la possibilità di salvare le password. Così ci sarà chiesto, prima di inserirle, se salvarle in automatico o meno. Se, invece, selezioniamo Salva automaticamente le password, allora non ce lo chiederà nemmeno. E lo farà automaticamente.