Molti amano avere nelle proprie case un camino, perché è un complemento di arredo e crea una bella atmosfera, calda ed accogliente.

Se in casa si ha un camino, oppure una stufa a legna che tanto ci scaldano nelle fredde giornate invernali, si noterà che con il trascorrere del tempo sulle mura appaiono le antiestetiche macchie nere della fuliggine.

La fuliggine è causata dalla combustione del carbone ed è difficile da togliere.

In questo articolo, proponiamo dei consigli su come eliminare in poco tempo la fuliggine dai muri di casa, in modo da poterlo fare da soli, in sicurezza e senza dover assumere una persona specializzata che lo faccia.

Consigliamo, prima di effettuare l’operazione, di aprire tutte le finestre di casa e di tenerle aperte per tutto il tempo in cui si puliranno le mura.

Spostare e proteggere i mobili di casa, perché la fuliggine, potrebbe spostarsi e depositarsi su qualsiasi cosa.

Cosa occorre

a) occhialini di sicurezza;

b) guanti;

c) spugna chimica secca;

d) sgrassatore;

e) asciugamani;

f) maglietta a maniche lunghe.

La spugna chimica si acquista in ferramenta o nei negozi fai-da-te ed è in gomma vulcanizzata.

Il procedimento di come eliminare in poco tempo la fuliggine dai muri di casa

Si comincia effettuando dei movimenti lenti, strisciando la spugna chimica sulla parete interessata, senza mai strofinare. Si effettua una prima passata dall’alto verso il basso.

Pulire sempre con le parti pulite della spugna e togliere quelle annerite.

Attenzione a non bagnare mai la spugna, altrimenti le pareti si rovineranno.

Dopo aver eliminato la fuliggine, riempire un secchio di acqua, versare dello sgrassatore e con l’aiuto di una spugna classica, pulire le mura, dopo averla ben strizzata.

Infine, ripulire le mura solo con acqua fresca e asciugarle, tamponandole con un asciugamani, per evitare che possano rimanere delle striature.