Se c’è una cosa veramente fastidiosa d’estate sono i piedi gonfi. Ovviamente assieme a questi ci sono anche le zanzare, le gambe gonfie e il caldo eccessivo che sfianca. Per la stanchezza causata dal caldo si possono usare degli ottimi integratori d’acquistare in farmacia. Per le zanzare ci sono ottimi rimedi naturali come alcune piante oppure l’utilizzo di spray. E per i piedi gonfi?

Alcuni semplici trucchi per dire addio ai piedi gonfi a causa del caldo

Il caldo provoca un rallentamento della circolazione sanguigna e potrebbe provocare anche un calo di pressione. Questi fattori causano un aumento della ritenzione idrica e un accumulo di liquidi nei piedi. Inoltre un’estate troppo sedentaria, senza passeggiate o palestra aumenta i famosi piedi gonfi. Quindi cosa è necessario fare? Ecco alcuni semplici trucchi per dire addio ai piedi gonfi a causa del caldo.

Cosa fare per contrastare i piedi gonfi

Sicuramente la prima cosa da fare è scegliere delle scarpe comode. Non usiamo scarpe strette oppure i tacchi che peggiorano la situazione. Usiamo invece scarpe morbide e anche i sandali, possibilmente non con la suola piatta sennò a risentirne sarà la schiena.

La dieta è importante

Attenzione a quello che si mangia. Durante il periodo estivo per colpa del caldo afoso si evitano i pranzi troppo pesanti e si tende a mangiare piccoli snack nell’arco della giornata. Ad esempio si fanno gli aperitivi in spiaggia, si fa merenda in spiaggia e si mangiano cracker o altro. Ecco questi però sono pieni di sale che aumenta la densità dei fluidi. Quindi dobbiamo fare una dieta drenante: beviamo tanta acqua, mangiamo tante fibre e beviamo tisane fredde.

Muoviamoci di più

Evitiamo situazioni troppo sedentarie. Anche in ufficio almeno ogni trenta minuti alziamoci dalla sedia e facciamo una passeggiata. E se abbiamo la possibilità andiamo anche in palestra.

