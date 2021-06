La frutta durante il periodo estivo è una vera salvezza poiché rinfresca e fa bene al corpo umano. Infatti d’estate si mangiano tantissime ciliege, pesche, albicocche, anguria e melone. Tutti frutti che fanno benissimo. Verso agosto arriva un altro frutto che fa benissimo e che bisogna quindi consumare.

Questo frutto estivo è perfetto perché con poche calorie e fortifica le ossa

Il frutto in questione è il fico, però parliamo di quelli freschi e non di quelli secchi. I fichi freschi sono un importante alleato per la linea poiché ricchi di fibre e con poche calorie. Essendo appunto un frutto ricco di fibre si consiglia spesso come rimedio per andare in bagno. Assieme al fico anche le prugne e i kiwi hanno questo potere.

I fichi però hanno tantissime altre proprietà. Questo frutto estivo è perfetto perché ha poche calorie e fortifica le ossa. Infatti dato che sono ricchi di minerali e calcio fanno benissimo alle ossa. Sono ricchi anche di magnesio, potassio e poveri di sodio.

Questo frutto inoltre è ricco di antiossidanti che fanno benissimo alla cellule del corpo perché le mantengono giovani. Aiuta il sistema immunitario nella sua regolare funzione e ha un effetto antinfiammatorio.

La stagione ideale dei fichi

Il periodo pieno di questi frutti è agosto e settembre. Gli alberi di fico sono molto belli e grandi e se ne incontriamo uno per strada non possiamo assolutamente rifiutarci di assaggiarne i frutti. Esistono anche dei fichi che si trovano nei mesi di giugno e luglio e questi sono i fioroni, una varietà di fico.

Bene ora sappiamo che i fichi sono un ottimo alleato per la nostra salute. Quindi è importante mangiarli sia perché sono buonissimi sia perché fanno bene. E se ne abbiamo voglia si possono aggiungere anche a yogurt e cereali la mattina.

