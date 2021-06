Il caldo estivo è davvero pesante e ci lascia senza energie. Ci sentiamo stanchi e affaticati per tutta la giornata e cerchiamo del refrigerio ovunque. O almeno vorremmo ottenerlo in casa nostra. Tra tutti i momenti della giornata, probabilmente quello peggiore riguarda le ore notturne. L’afa serale infatti può pregiudicare pesantemente il nostro riposo e farci svegliare più spossati di prima e con le occhiaie in bella vista. Tutti sappiamo bene quanto sia importante riposare per ripartire al meglio la mattina.

Ecco perché la nostra Redazione ha deciso di proporre qui un semplice stratagemma che ci permetterà di dormire senza doversi continuamente rigirare tra le lenzuola. È davvero immediato e ci chiederemo per quale motivo non ci avevamo pensato prima.

Gli accorgimenti necessari per migliorare la qualità del sonno

Il primo passo da compiere per poter riposare in pace consiste in un abbigliamento adeguato. Per questo è importante vestirsi comodamente e con tessuti naturali. Questo permetterà all’aria di circolare più liberamente anche sul nostro corpo.

Un piccolo trucchetto per sentirsi meglio è poi quello di inumidire i capelli e i piedi con una manciata di acqua fresca appena prima di coricarsi. Ci farà sentire sollievo e favorirà il nostro sonno.

Come difendersi dal caldo estivo e dormire sonni tranquilli con questo furbo rimedio

Ma un minuto prima di sdraiarci sul materasso e chiudere gli occhi, vi è un’importante azione che dovremmo compiere. Innanzitutto, se non abbiamo il condizionatore in camera, sistemiamo il ventilatore. Per sfruttarlo al massimo si consiglia di posizionare il letto tra questo e la finestra, per far circolare al meglio l’aria nella stanza. Fatto questo non dovremo fare altro che mettere qualche cubetto di ghiaccio all’interno di una ciotola e piazzarla proprio davanti al ventilatore. Questo piccolo accorgimento favorirà uno spostamento d’aria più fresco e ci aiuterà ad addormentarci più in fretta e senza problemi.

Ecco come difendersi dal caldo estivo e dormire sonni tranquilli con questo furbo rimedio. Per un maggiore approfondimento e per conoscere un valido prodotto naturale per il sonno, si consiglia questa lettura.