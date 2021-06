Ecco la semplicissima ricetta per un parfait di mandorle fresco e goloso

Uno dei dolci più amati ed apprezzati in Sicilia è senza dubbio il parfait di mandorle. Nonostante il nome faccia pensare ad un origine francese, questo dolce al cucchiaio è nato in Sicilia. Il suo gusto fresco ed avvolgente e la sua cremosità rendono questo dessert una vera prelibatezza.

A differenza del semifreddo alla mandorle, nel parfait si utilizzano le uova e le mandorle pralinate. L’utilizzo dei tuorli conferisce a questo dolce la sua tipica cremosità e permette a questo di mantenersi perfettamente all’interno del freezer.

Questa semplicissima ricetta per un parfait di mandorle fresco e goloso sarà perfetta per lasciare i propri ospiti a bocca aperta.

Gli ingredienti

500 ml di panna fresca liquida

150g di zucchero

300g di mandorle pralinate

80g di mandorle tritate

3 uova piccole (o 2 grandi)

acqua naturale q.b.

aroma alla vaniglia in fiala

sciroppo al cioccolato q.b.

Per preparare le mandorle pralinate ecco una semplicissima ricetta.

Ecco i passaggi della semplicissima ricetta per un parfait di mandorle fresco e goloso

Una volta pralinate le mandorle queste vanno tritate in modo grossolano.

Successivamente bisogna separare i tuorli dagli albumi. Ai tuorli bisogna aggiungere 30g di zucchero, mezza fiala di aroma alla vaniglia ed un goccio d’acqua naturale. A questo punto si può procedere a montare i tuorli fino a renderli cremosi ed omogenei.

Successivamente bisogna aggiungere 100g di zucchero agli albumi e montarli a neve.

Il prossimo passaggio riguarda la panna. Questa va unita allo zucchero rimanente ed infine montata.

A questo punto si possono unire in una ciotola la panna, i tuorli e gli albumi mescolando in modo da creare un composto omogeneo e cremoso. Successivamente si potranno aggiungere anche le mandorle pralinate precedentemente tritate.

Per il parfait si consiglia di utilizzare uno stampo rettangolare. Prima di versare il composto nello stampo una buona idea è quella di aggiungere sul fondo 80g di mandorle tritate. Con questo trucco si formerà una crosticina croccante che ricoprirà il parfait una volta sformato.

Finalmente lo stampo è pronto per essere riposto in freezer per 4/5 ore.

Una colata di sciroppo al cioccolato sul parfait prima di essere servito e questo fantastico dessert sarà pronto per essere gustato!