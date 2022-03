La torta salata è la ricetta perfetta da preparare quando si ha poco tempo a disposizione e che salva il pranzo o la cena. Può essere gustata come piatto unico o inserita all’interno delle portate di un antipasto. Ottima da mangiare calda e appena sfornata, ma buonissima anche fredda.

Si può preparare il giorno prima e portare in ufficio, o come pranzo per una gita fuori porta. È velocissima da cucinare, anche perché la base di sfoglia o brisé possiamo acquistarla facilmente al supermercato. Noi dobbiamo solo preparare il ripieno.

Alcuni non la considerano ma questa verdura tipica della primavera è il ripieno perfetto per una veloce pasta sfoglia

Quindi bastano pochissimi ingredienti per farcire la pasta sfoglia. Molto spesso si ricorre al ripieno classico di prosciutto e mozzarella, oppure ricotta e spinaci.

Ma possiamo utilizzare anche una verdura di stagione, poco considerata, ma dalla forma davvero particolare. Parliamo di una pianta erbacea formata da foglioline lunghe e sottili, molto simili all’erba cipollina. Conosciuta con il nome di agretti o barba di frate, questa verdura ha un sapore acidulo ma molto gustoso. Il suo apporto calorico è basso e la presenza delle fibre aiuterebbe il regolare transito intestinale.

Di solito gli agretti vengono preparati al vapore, bolliti o saltati in padella. Ma oggi diventeranno il ripieno perfetto per la nostra torta salata.

Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia;

2 uova;

1 mazzo di agretti;

100 g di prosciutto cotto (unica fetta da tagliare a listarelle);

formaggio grattugiato;

250 g di ricotta;

sale e pepe q.b.

Preparazione

Il primo passo da compiere è quello di pulire gli agretti eliminando la parte più scura delle estremità. Laviamoli e lasciamoli per 10 minuti in ammollo con acqua e bicarbonato. Trascorso questo tempo, sciacquiamo la nostra verdura.

Facciamo lessare gli agretti, per pochissimi minuti, in abbondante acqua salata e subito dopo passiamoli velocemente sono l’acqua fredda, affinché non perdano il colore.

Ora in una ciotola rompiamo le uova, aggiungiamo la ricotta, il prosciutto cotto tagliato a listarelle e il formaggio grattugiato. Amalgamiamo gli ingredienti e uniamo gli agretti, ben scolati. Aggiustiamo di sale e pepe.

Srotoliamo la pasta sfoglia, adagiamola su una teglia ricoperta di carta forno e bucherelliamo il fondo con una forchetta.

Versiamo tutti gli ingredienti e lasciamo cuocere in forno per 30 minuti circa, alla temperatura di 180 gradi.

Alcuni non la considerano ma questa verdura è davvero gustosa se preparata in questo modo.

Una volta terminata la cottura, possiamo servire la nostra pasta sfoglia ripiena di ricotta, agretti e prosciutto cotto.

Approfondimento

Ecco l’ingrediente gustoso da aggiungere a zucchine e patate per preparare una torta salata veloce ed economica