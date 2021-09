Molti sottovalutano l’effetto del cibo sulla salute. Naturalmente non si può considerare l’alimentazione come una panacea a tutti i mali, ma condurre uno stile di vita equilibrato può essere una garanzia per vivere bene e a lungo. Per questa ragione nel corso dei nostri articoli abbiamo spiegato come evitare delle cattive abitudini alimentari possa preservarci dall’incorrere in patologie tanto dannose quanto temute. Oggi, invece, parliamo di un alimento che tutti conosciamo, spiegando una sua proprietà benefica che però non è nota ai più. Infatti questo legume molto gustoso e popolare è un potente alleato per rafforzare la memoria. Vediamo insieme quale vitamina contenuta al suo interno può aiutarci a mettere da parte intoppi o dimenticanze.

Proteine animali versus vegetali

Molti nutrizionisti insistono sull’importanza delle proteine vegetali. Queste spesso sono infatti totalmente dimenticate a favore di quelle di origine animale. Non è infatti raro che qualcuno consumi più di 4 o 5 volte a settimana la carne, i formaggi o le uova. Pochi invece seguono le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che prevede l’inserimento dei legumi almeno per tre pasti ogni 7 giorni. Generalmente questo gruppo alimentare viene messo da parte perché è tedioso da preparare. I ceci, le lenticchie e i fagioli infatti hanno bisogno di tempi di ammollo e di cottura parecchio lunghi. Però preparandosi con largo anticipo, magari sfruttando il weekend, è possibile portarli in tavola senza troppi intoppi e servirli la settimana seguente. Aumentare le frequenze di questi alimenti può far bene alla salute e anche al cervello. Vediamo in che modo.

Questo legume molto gustoso e popolare è un potente alleato per rafforzare la memoria

Stiamo parlando nello specifico delle lenticchie. Infatti secondo gli studi dell’Humanitas queste contengono la tiamina, comunemente chiamata anche vitamina B1, che aiuta la concentrazione. Ma non solo. Infatti questo prezioso alimento è anche riconosciuto per essere ricco di isoflavoni, ovvero degli antiossidanti che combattono i radicali liberi. Questi sono i principali responsabili dell’invecchiamento cellulare. Infine essendo particolarmente ricche di minerali sono indicate da consumare quando si esperisce un particolare affaticamento.

Possibili controindicazioni da tenere in conto

Non esistono delle evidenze scientifiche che proibiscano di consumare le lenticchie in concomitanza a certi tipi di medicinali. Le controindicazioni solite rispetto a questo alimento sono quelle legate al consumo dei legumi. Per questa ragione non sembrano sussistere degli elementi che ci impediscano di inserire questo alimento all’interno di un’alimentazione varia e salutare.

