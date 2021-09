Il gelato piace a tutti, o quasi. Fresco, dolce e cremoso, è il dessert perfetto per finire il pranzo o la cena quando fa caldo.

In estate può diventare la merenda ideale per i più piccoli. Spesso, invece, i grandi lo utilizzano come sostituto del pasto, un’abitudine che però deve essere saltuaria e non deve diventare la regola.

Sicuramente, in piena estate tutti ne abbiamo mangiati tanti. Soprattutto nelle località vacanziere, il gelato diventa la scusa per fare una passeggiata serale.

Di gelati ne esiste un gran quantità. C’è quello artigianale, venduto sciolto in cono o coppetta, e quello confezionato industriale.

Inoltre, gelato è una parola generica in cui, in maniera non proprio corretta, facciamo rientrare anche granite, sorbetti e ghiaccioli. In tal senso, può essere utile scoprire cosa è meglio scegliere tra gelato o granita contro zuccheri e grassi.

Ormai, quasi tutti siamo rientrati dalle ferie e abbiamo ripreso la nostra normale routine. Dopo una lunga giornata di lavoro non si ha voglia di uscire la sera per mangiare un gelato. Quasi ovunque, fa però ancora caldo e quindi può venire voglia di un bel cono o di uno stecco da mangiare comodamente a casa, magari mentre si legge un bel libro.

L’ideale è quindi avere sempre una scorta di gelati confezionati nel freezer. Ma quale scegliere davanti all’immenso banco frigo del supermercato?

Alcuni consumatori ignorano che sono questi i gelati migliori secondo alcune indagini

Altroconsumo, la nota associazione italiana dei consumatori, ha testato 156 prodotti per stilare la classifica dei migliori gelati confezionati. Per “migliore” ovviamente non si intende la bontà e la golosità del prodotto, quanto piuttosto le proprietà nutrizionali dell’alimento.

Sono state prese in esame sia marche note che private label. Gli esperti che hanno eseguito il test hanno preso in considerazione la lista dei nutrienti e, in particolare, hanno impostato un sistema in modo che penalizzasse due parametri specifici se eccessivamente elevati: il contenuto di grassi saturi, zuccheri e sale nonché il conteggio delle calorie.

I risultati hanno dell’incredibile, infatti, a breve vedremo come mai alcuni consumatori ignorano che sono questi i gelati migliori secondo alcune indagini.

Il gelato che sale sul podio, secondo la classifica di Altroconsumo, è il ghiacciolo al gusto anice della linea Dadaumpa di Sammontana (punteggio ottenuto 57/100).

In seconda posizione troviamo un altro ghiacciolo, quello del marchio Carrefour al limone (56/100).

A parità di punteggio (55/100) il terzo posto se lo aggiudicano ancora 3 ghiaccioli: quello al limone di Coop, e quelli di Conad, sempre al gusto limone e amarena.

Un’amara sorpresa

Nella scala di valutazione di Altroconsumo, 60/100 corrisponde ad un buon prodotto. In questo caso, il gelato che ha ottenuto il primo posto ha avuto un punteggio di 57/100, che vuol dire qualità media. Ne consegue che la maggior parte dei gelati esaminati ha avuto un valore inferiore ai 50/100, e quindi sono stati considerati di qualità bassa.

Prezzi

Il gelato più economico è risultato essere Dolciando di Eurospin, venduto nella confezione da 20 pezzi, con un prezzo medio pari a 0,15 euro al pezzo). Il più costoso risulta invece essere Magnum Collection Ruby di Algida con un prezzo medio di 1,43 euro per singola porzione.

Approfondimento

