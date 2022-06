I trucchi per raffreddare velocemente il riso senza lavarlo per farne una saporita insalata con tonno, pomodoro e altro

Quando fa caldo e non si ha voglia di preparare piatti molto elaborati ripieghiamo spesso su affettati e formaggio. In altri giorni, invece, possiamo servire delle belle e colorate insalate di riso o di pasta. Possono risolvere pranzi e cene e con pesce o carne rappresentano un piatto unico nutriente. In particolare le insalate di riso sono tra le preferite e rendono molto se abbiamo ospiti a cena. I cuochi consigliano di usare il riso Carnaroli, anche integrale, oppure Arborio o Basmati. Per quanto riguarda la quantità, 80 o 100 g di riso a commensale possono essere sufficienti.

Se una volta cotto ci sembra troppo, si potrebbe conservare quello in più in frigorifero con un filo d’olio in un recipiente di vetro con il coperchio. Il giorno dopo andrà condito con ciò che si vuole e pure con la salsa maionese.

Per fare una saporita insalata di riso alla marinara per 12 persone occorreranno:

800 g di riso;

200 g di tonno sott’olio;

300 g di gamberetti sgusciati;

4 gamberoni;

7 uova;

200 g di olive verdi denocciolate;

2 limoni;

100 g di maionese;

2 peperoni;

4 pomodori;

200 g di piselli;

un po’ di capperi;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Come procedere nella preparazione

Cuocere il riso insieme ai piselli in acqua salata. Poco prima della fine della cottura, scolare e condirlo con poco olio. A questo punto applicare i trucchi per raffreddare velocemente il riso che tra poco scopriremo.

Cuocere le uova fino a farle sode. Possiamo sgusciarle senza romperle con qualche classico trucchetto della nonna. 3 uova andranno tagliate a metà e le restanti a rondelle. Mettiamo da parte e cuociamo in acqua salata gamberi e gamberoni. Tagliamo adesso peperoni e pomodori, spezzettiamo il tonno e laviamo i capperi.

In una ciotola versiamo il riso raffreddato e tutti gli ingredienti tranne i gamberoni e le uova a metà. Adesso possiamo condire con succo di limone, sale e pepe. Mescoliamo e disponiamo le uova rimaste e i gamberoni come guarnizione. Mettiamo una ciotolina di maionese accanto al piatto di ogni invitato.

I trucchi per raffreddare velocemente il riso senza lavarlo per farne una saporita insalata con tonno, pomodoro e altro

Per accelerare il raffreddamento del riso alcuni lo lavano sotto l’acqua corrente. I cuochi di solito sconsigliano questo procedimento perché toglie l’aroma e la sapidità del riso e ne potrebbe compromettere il risultato finale. Vi sarebbero 3 metodi alternativi:

dopo averlo cotto qualche minuto in meno rispetto al tempo indicato sulla confezione, scolarlo e stenderlo su una teglia, separando un po’ i chicchi;

un altro metodo consiste nel mettere la teglia con il riso sopra un’altra più ampia e con un dito di acqua fredda, quindi come se fosse a bagnomaria;

infine, c’è chi consiglia di versarlo direttamente nella ciotola dove andrà condito, ma questa sarà immersa per metà in un contenitore con acqua fredda.

