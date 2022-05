In questo periodo più che mai sono tante le famiglie che devono, per necessità, risparmiare sulle spese quotidiane. I rincari dell’ultimo periodo hanno messo in difficoltà molti, anche chi aveva qualche risparmio da parte. Aumenti del carburante, dell’energia e sulla spesa, hanno costretto molti a dover tagliare il superfluo. Ridurre il più possibile i consumi e quindi tagliare in questo modo i costi nelle bollette, già molto care di per sé. Ma con l’arrivo dell’estate e dell’afa, ecco che ci si trova a fare i conti con i consumi del condizionatore. Chi stava pensando di acquistarne uno è molto in difficoltà, perché sa già che la bolletta sarà un salasso.

Ma se si vive in un luogo molto caldo e umido è impensabile farne a meno. In realtà, i costi del condizionatore si potrebbero ridurre notevolmente se si scegliesse il modello giusto. Non solo che sia ad alta efficienza energetica, ma che garantisca performance elevate impostandolo nel giusto modo.

5 cose da sapere prima di comprare un condizionatore che sia efficace ma ci faccia risparmiare sui consumi

È vero che i condizionatori ad alta efficienza energetica consumano meno, ma non sono proprio economici. La maggior parte delle famiglie non si può permettere una spesa del genere, soprattutto in questo momento. Ma questo non significa che non si possa trovare un buon compromesso tra prezzo ed efficienza. Basta solo sapere cosa controllore prima di acquistarne uno. Non tutti sanno che tra qualche anno sarà obbligatorio l’utilizzo di un certo refrigerante, il gas R32. È già presente in diversi modelli in vendita oggi e garantisce un’alta efficienza in termini di raffreddamento.

Quanti split installare in casa?

Se vogliamo risparmiare è bene capire dove installare gli split e quanti metterne. Se in casa non ci siamo quasi mai, possiamo evitare di metterne uno in ogni camera. Installiamolo tra il corridoio e le camere da letto per ottimizzarne l’uso. Più o meno per circa 20 metri quadri servirà una potenza di 6.000-8.000 BTU/h. Meglio scegliere un modello che abbia anche filtri che catturano le polveri ultrasottili. In questo modo eviteremo di acquistare deumidificatori e purificatori d’aria. Preferendo un modello con questo genere di filtri andremo a tagliare nettamente i costi.

Non pensiamo solo al design, più un modello è particolare e personalizzato e più sarà costoso. Piuttosto investiamo in modelli più silenziosi, se passiamo tanto tempo a casa, meglio con rumorosità massima di 40 dB. E, piuttosto che più bello esteticamente, scegliamone uno smart. Così possiamo regolare tutto da remoto e trovare la casa fresca quando rientriamo. Quindi, ecco 5 cose da sapere prima di comprare un condizionatore ed utilizzarlo nel modo giusto. Non basta avere il modello di ultima generazione che consuma meno, ma anche saperlo usare. Calibriamo bene la temperatura e non teniamolo acceso giorno e notte, piuttosto usiamo la funzione più adatta. Si può risparmiare senza rinunciare alla brezza piacevole anche nelle giornate più afose.

