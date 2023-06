Alcuni consigli per organizzare le vacanze con cani o gatti e vederli felici in spiaggia o a casa

Scopri con noi quali sono le spiagge più belle dove giocare con il tuo amico a 4 zampe più le regole per il benessere del gatto.

Quando arriva l’estate è inevitabile cominciare a programmare le ferie e subito parte il toto località tra mare, montagna e destinazioni estere. Certo è che la pianificazione della vacanza non è mai facile, tra la scelta del posto, del mezzo di trasporto e l’organizzazione della valigia. Ma a tutte queste ovvie incombenze se ne aggiunge una ulteriore, che riguarda la gestione dell’eventuale animale domestico quando si è via. Ecco, dunque, alcuni consigli per organizzare le vacanze con cani o gatti e farli stare bene, che li portiate con voi al mare oppure no.

Tante spiagge per gli amici a 4 zampe

Partendo dal presupposto che un animale domestico non è mai un impiccio, ma parte integrante della famiglia, spesso lo si porta anche in viaggio. Questa pratica è ormai abbastanza diffusa, considerando anche il maggior numero di strutture pronte ad ospitare anche gli amici a 4 zampe. Se stai organizzando una vacanza al mare e cerchi posti che accolgano il tuo cane senza problemi, hai diverse opzioni tra nord e sud Italia.

Una delle meglio gestite è sicuramente la spiaggia di Pluto, a Bibione: qui trovi lettini, doccia su misura, istruttori e giochi per il tuo fedele amico. E non manca nemmeno il gelato studiato apposta per i cuccioli più golosi. Anche il Baubau Village di Albissola Marina, in Liguria, vanta un sacco di comfort e servizi per l’amico a 4 zampe. Oltre alla spiaggia attrezzata con specchio d’acqua a loro riservato, ci sono le docce, un pet shop e dei corsi di salvataggio, educazione e nuoto.

Alcuni consigli per organizzare le vacanze con cani o gatti tra giochi al mare e accorgimenti in casa

Altre spiagge attrezzate sono poi il Bagno 81 No Problem a Rimini o la Dog Beach a San Vincenzo, in Toscana. Senza contare la Baubeach di Maccarese, nel Lazio: una struttura all’avanguardia di 3.000 mq tra litorale e macchia mediterranea, dotata di asilo. E che dire della Bau Bau Beach a Marina di Priolo, in Sicilia? Oltre alla classica area giochi include un percorso benessere e un centro veterinario.

Le vacanze coi nostri amici felini

Ma passiamo adesso agli amici gatti, per cui la situazione è completamente diversa, perché portarli con sé potrebbe incidere negativamente sul loro benessere. Ad esempio, per vacanze di circa una settimana è inutile sottoporre il gatto allo stress del viaggio o del cambio di territorio. Addirittura, i viaggi in aereo o in treno sottopongono il felino ad un livello di stress molto alto, anche a livello acustico. Naturalmente, però, la prima vera variabile da considerare è la personalità del nostro amico a 4 zampe. Ci sono gatti più autonomi, che detestano il trasportino e i cambi di ambiente e quelli che al contrario proprio non sopportano di stare soli.

Qualora comunque reputassi opportuno lasciare il micio a casa, ricordati di chiedere l’assistenza di amici e parenti e prendi nota di qualche accorgimento. Ad esempio, sistema delle ciotole d’acqua nelle varie stanze così che si mantenga sempre idratato e facilita l’accesso ai luoghi più freschi, come il bagno.