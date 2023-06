Come più volte spiegato su queste pagine, in una tendenza rialzista di lungo termine come quella attuale, fino a quando questo stato continua, i ritracciamenti dovrebbero rappresentare delle occasioni di acquisto, non di vendita. Purtroppo in questi contesti spesso, i prezzi vanno a toccare/rompere i supporti, e fanno saltare gli stop loss. Questo non ha nulla a che fare con la leggenda delle mani forti che sono alla ricerca degli stop. Trattasi di sciocca leggenda e basta, e chi ci crede può continuare a farlo, e noi non ci possiamo fare nulla in merito. Torniamo al presente: ora le probabilità sono per un forte rialzo dei mercati azionari.

Settimana prossima

Rimarcando che di lungo termine le probabilità non ravvisano nuvole all’orizzonte, nella ultime ore è stato raggiunto un piccolo eccesso di breve. A questo punto riteniamo probabile che nei prossimi giorni, fra lunedì e martedì, si possa assistere a un ritracciamento (oggi, quindi è stao di amssimo temporaneo?). Martedì è giorno di setup, e quindi si giungerà a questa data con un minimo/massimo relativo. Attenzione però, è un setup rosso mensile, e quindi importante! La nostra ipotesi rimane sempre che, qualsiasi cosa accadrà nel breve, verrà subito metabolizzata, in quanto il prossimo setup rosso annuale del 4 agosto (per il fenomeno dell’alternanza come da nostro metodo proprietario), dovrebbe ospitare un massimo rilevante.

Vedremo poi cosa accadrà.

Ora le probabilità sono per un forte rialzo dei mercati azionari: il breve termine

Alle ore 15:47 della seduta di contrattazione del giorno 30 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.269

Eurostoxx Future

4.428

Ftse Mib Future

28.355

S&P500

4.438,66.

Quali sono i livelli che potrebbero far tornare le vednite di brevissimo?

Chiusure giionaliere inferiori a

Dax Future

15.833

Eurostoxx Future

4.262

Ftse Mib Future

26.980

S&P500

4.328.

Poche probabilità al ribasso, elevatissime al rialzo.

