Vorresti eliminare le rughe dal tuo viso? Ti sveliamo quale trattamento estetico segreto usa Madonna per mantenersi giovane

Scopri come fa la regina della musica mondiale a contrastare le imperfezioni del suo viso, come rughe e macchie cutanee.

Vedere i cambiamenti che il proprio corpo subisce col passare del tempo non fa piacere a nessuno. A maggior ragione, non fa per nulla piacere a chi, con la propria immagine, ci lavora. Stiamo parlando di chi fa parte del mondo patinato dei Vip, un ambiente in cui l’apparenza e l’estetica hanno un valore molto (forse anche troppo) importante. Attori, cantanti, conduttori e tutti gli altri, sbandierano con orgoglio in TV ogni giorno sorrisi splendenti, fisici statuari e una pelle a dir poco perfetta. Ma com’è possibile che ciò accada?

Sicuramente seguire uno stile di vita sano, basato su alimentazione equilibrata e movimento fisico costante, è la base del successo. Ma non è che i Vip utilizzino anche qualche piccolo trucchetto? Non stiamo parlando della chirurgia plastica, tema notoriamente molto diffuso tra le celebrities. Ci riferiamo a un trattamento meno noto, ma che aiuterebbe la pelle a rimanere bella e giovane davvero a lungo. Le sue potenzialità sono così note che anche la popstar più famosa, ovvero Madonna, ha deciso di cedere alle avances di questo trattamento. Si chiama microdermoabrasione, scopriamo di cosa si tratta.

Vorresti eliminare le rughe dal tuo viso? Forse non hai mai sentito parlare di questo trattamento estetico levigante

Le donne lo sanno, curare il proprio corpo cercando di stare al passo con le tendenze non è così semplice. Le mode cambiano molto velocemente, soprattutto per quanto riguarda le unghie o i capelli. Per avere delle mani alla moda oggi, infatti, dovremmo scegliere la manicure perlata di Chiara Ferragni e Hailey Bieber, davvero bellissima. Il taglio di capelli, invece, è qualcosa di molto personale, da scegliere con attenzione in base alle caratteristiche della nostra chioma.

Per intenderci, chi ha i capelli radi e fini farebbe bene a provare il taglio fashion di Sharon Stone, perfetto anche per over 50. Se il taglio cambia in base ai propri gusti, sulla pelle siamo tutti d’accordo: la vogliamo bella, giovane e che sia priva di rughe e macchie, il più a lungo possibile.

Il trattamento che ringiovanisce Madonna

A tal proposito, sappiamo quanto Madonna sia attenta alla propria beauty routine. Mattina e sera si dedicherebbe con cura al proprio viso, scegliendo sieri a base di acido ialuronico e creme idratanti, ma non solo. Il suo segreto si nasconderebbe dietro al nome di “microdermoabrasione”, un trattamento estetico mirato per preservare la bellezza della pelle. Ma in cosa consiste esattamente? Si tratta di un processo attraverso cui si andrebbe a migliorare lo stato della pelle, levigandola e stimolando il rinnovamento cellulare. Attraverso questo trattamento, si possono andare a migliorare diversi “difetti” cutanei, e non solo quelli legati al passare del tempo.

Oltre a lavorare su rughe e macchie della pelle, questa tecnica riuscirebbe a levigare anche smagliature o cicatrici. Questo particolare è molto importante, soprattutto per chi ha sofferto di acne e oggi presenta sulla pelle del viso i “segni” di ciò che è stato. Insomma, vorresti eliminare le rughe dal tuo viso? Non esistono pozioni magiche, ma questo trattamento potrebbe sicuramente aiutarci a mantenere la bellezza della nostra pelle. Ricordiamo che è sempre consigliabile consultare un professionista prima di accedere a questi percorsi.