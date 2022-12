Alcune idee per il cenone di Capodanno semplici e veloci ma allo stesso tempo buone

Se ancora non sai cosa fare a Capodanno, guarda queste ricette molto pratiche e facili da riprodurre anche per chi non è bravo ai fornelli.

Il cenone di Capodanno si avvicina e dobbiamo pensare già a qualcosa da preparare di buono. Le ricette possono essere veramente tantissime, proprio per questo motivo vedremo un piccolo menù da proporre ai nostri invitati. Partiamo da un antipasto, che può essere utilizzato anche come contorno: il polpo fritto.

Ingredienti per fare il polpo fritto

1 kg di polpo;

farina;

olio di semi;

sale;

limone.

Come possiamo vedere dagli ingredienti, è un’idea molto semplice e veloce.

Alcune idee per il cenone di Capodanno facili e veloci da preparare in pochi minuti

In questo caso andiamo a pulire per bene il polpo. Successivamente mettiamo la farina in una ciotola insieme al sale. Il polpo lo tagliamo a tocchetti. Lo infariniamo per bene. Nel frattempo, in una padella mettiamo l’olio a riscaldare. E via in padella a friggere. Una volta che abbiamo ultimato, possiamo mettere un po’ di succo di limone sopra.

Ravioli al salmone

Per il primo potremmo optare anche per la pasta fatta in casa. Faremo i ravioli ripieni, che sono sempre graditi da tutti. Gli ingredienti necessari sono:

400 g di farina;

4 uova;

150 g di salmone, preferibilmente affumicato;

100 g di stracchino;

pepe rosa;

erba cipollina;

sale e burro.

Andiamo prima di tutto a lavorare l’impasto per fare i ravioli. In una terrina quindi mettiamo la farina e aggiungiamo un uovo alla volta. Bisognerà lavorare con le fruste elettriche fino a quando non otterremo un composto molto omogeneo. Poi andremo a stendere la pasta, a ritagliarla nella forma che più ci piace per poi riempirla. Ora pensiamo al ripieno. Mettiamo in un mixer il salmone, lo stracchino e un po’ di erba cipollina. Ciò che dobbiamo ottenere sarà una crema molto densa.

Prendiamo quindi un cucchiaino di composto e lo adagiamo al centro dei quadrettini di pasta che avremo creato. Ricopriamo con un altro strato di pasta e sigilliamo per bene. Mettiamo a cucinare in acqua bollente, salata, per qualche minuto fino a quando non si gonfieranno. Ed ecco che saranno pronti per essere mangiati i nostri ravioli. In questo caso li andremo a condire solo con un po’ di burro e, volendo, anche pecorino o parmigiano. In realtà si potrebbe preparare anche un sughetto semplice, anche con tonno e olive.

Salmone al forno

Se ci vogliamo mantenere sul salmone, possiamo provare a fare questo secondo:

4 fette di salmone;

40 ml di olio;

2 spicchi di aglio;

prezzemolo;

limone;

sale.

Andiamo a spezzettare il prezzemolo e a tagliare i due spicchi d’aglio. Successivamente li mettiamo in una ciotola con l’olio. Aggiungiamo anche il limone e il sale. A questo punto lasciamo macerare per un po’. Disponiamo su una teglia diverse fette di salmone e con un cucchiaio versiamo il contenuto dell’olio sulle fettine di pesce. Inforniamo ad una temperatura di 180 gradi per circa 20 minuti.

Ed ecco alcune idee per il cenone di Capodanno molto semplici, veloci e molto pratiche. Queste sarebbero solo alcune idee da consumare insieme alla propria famiglia durante le feste.