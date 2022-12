4 luoghi dove festeggiare il Capodanno con la famiglia e i bambini anche in montagna per divertirsi

Capodanno si avvicina e se abbiamo figli potrebbe essere sempre una decisione difficile. Potremmo pensare che sia difficile trovare dei luoghi con divertimento anche per i più piccoli. Ci sono, però, delle destinazione che offrono servizi a misura di bambino. Passiamo un bellissimo ultimo dell’anno con tutta la famiglia con queste 4 destinazioni, anche in montagna, perfette per tutte le età.

Capodanno è un bellissimo momento da passare in famiglia. L’arrivo dell’anno nuovo è sempre molto atteso e un’occasione di gioia. Chi ha bambini, però, potrebbe trovare difficile muoversi fuori da casa. Questo per due motivi. Il primo per la paura che sia troppo stancante farli rimanere a tavola e il secondo perché si pensa non ci siano attività adatte.

Niente di più sbagliato, perché ci sono dei bellissimi luoghi dove passare il Capodanno anche con i più piccoli. Queste destinazioni sono perfette per chi non vuole rinunciare alla notte di San Silvestro, anche con i bambini. Divertimento e attività per tutte le età ci aspettano in tutta Italia.

4 luoghi dove festeggiare il Capodanno anche con i bambini

La prima destinazione è Livigno, in provincia di Sondrio. Questa destinazione è ricca di attività durante la stagione invernale. Non mancano i divertimenti per i bambini sulla neve, con istruttori e scuole ad hoc per loro. Perfetto per passare un ultimo dell’anno divertendosi, ma in tranquillità.

Ci spostiamo al Sud, ma sempre in montagna. Anche la Calabria è tra i 4 luoghi dove festeggiare il Capodanno con i bambini e offre una bellissima meta, perfetta per le famiglie. Si tratta del Parco della Sila, ricca di foreste e stazioni sciistiche poco frequentate. Anche qui imparare a sciare non è mai stato così semplice per i più piccoli. Rilassiamoci in una struttura ricettiva nelle vicinanze, solitamente attrezzate per ospiti di tutte le età.

Anche le terme offrono un’ottima meta per le famiglie

Se la montagna non fa per noi possiamo spostarci alle terme. Il Trentino è sicuramente la regione più adatta per festeggiare il Capodanno in famiglia. Le terme di Merano sono molto amata sia dai bambini che dagli adulti. Le strutture di questa zona sono molto attrazzate per i più piccoli, spesso con staff preparati a seguirli.

Tutto questo mentre i genitori si rilassano nelle piscine e nelle bellissime SPA. Non mancano i servizi per prepararsi alla serata con parrucchieri, negozi e trattamenti di tutti i tipi. Perfetto per genitori e bambini.

Un’alternativa originale per far sognare i più piccoli

Un’idea alternativa, inoltre, è partecipare al Gran Ballo delle principesse e dei supereroi a Montecatini Terme. Qui tra il 30 e il 31 dicembre si svolge un bellissimo evento comprensivo di pernottamento e cenone, oltre all’entrata nella piscina termale. Questa serata magica a misura di bambino ci trasporterà nella magia dell’anno nuovo e farà divertire sia grandi che piccini.

Relax e buona cucina, immersi nei meravigliosi paesaggi della Toscana. Una coccola che davvero non possiamo perderci. In ogni caso, festeggiare il Capodanno è una vera emozione quando si hanno bambini piccoli e anche se rimaniamo sul divano, la magia rimane.