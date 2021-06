Le case dove abitiamo sono spesso munite dei migliori confort.

Elettrodomestici d’ogni tipo facilitano la vita di tutti i giorni. La tecnologia è diventata quasi sempre la soluzione ad ogni piccolo problema quotidiano. Ora che l’estate avanza e il caldo si fa sentire più che mai, talvolta ci si trova a non dormire bene durante la notte, ed ecco che la tecnologia ci viene in aiuto. Si accende il condizionatore, per rendere la stanza fresca e l’afa se ne va. Ma è davvero salutare?

Ecco qual è la peggiore abitudine dell’estate che danneggia il sonno e il benessere.

Aria condizionata di notte

Accendere l’aria condizionata durante la notte, per facilitare il sonno, è una delle abitudini più malsane che ci siano. Non tutti la soffrono, ma moltissime persone il mattino seguente si alzano con degli strani dolori cervicali o con un innaturale senso di freddo. Eppure, fuori ci sono più di trenta gradi. Il clima che si crea nella stanza durante la notte con il condizionatore accesso non è affatto salubre.

Perché

Innanzitutto, il nostro corpo si abitua alla stanza afosa, iniziamo a sudare e magari ci si addormenta coperti di sudore. Nel giro di pochi minuti la stanza si raffredda e spesso il sudore ci si raffredda addosso. Questa è la prima cosa alquanto dannosa. Inoltre, la temperatura che si crea dopo circa un’ora è molto lontana da quella di partenza. Iniziamo a sentire freddo, ma molto probabilmente ci siamo addormentati senza maglietta e senza lenzuolo. Il risultato è che ci si trova a soffrire la bassa temperatura per tutta la notte e la mattina dopo ci si alza a pezzi.

Come fare

Le soluzioni migliori sono due:

a) accendere il condizionatore prima di coricarsi, refrigerare l’ambiente e spengerlo prima di dormire;

b) usare il caro buon vecchio ventilatore. Questo consueto elettrodomestico non immette aria fredda nella stanza, smuove solamente quella che c’è. Basta non puntarselo direttamente addosso.

Dunque ci si ricordi che dormire con l’aria condizionata accesa durante la notte è la peggiore abitudine dell’estate che danneggia il sonno e il benessere.