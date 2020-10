Una delle raccomandazioni più comuni dei medici di famiglia: “Quando assumi l’antibiotico, attento a non farlo assieme all’alcol!”. Il binomio alcol-antibiotico ha rappresentato negli anni in cui mancava l’informazione a 360°, uno spauracchio per la nostra salute. Senza internet, senza la tv e i giornali, la tradizione di famiglia tendeva, anche giustamente, a esagerare la situazione. Di sicuro, però non bisogna mai mischiarli, secondo la medicina e i consigli dei nostri Esperti.

Almeno due controindicazioni

Sono almeno due le controindicazioni principali rappresentate dall’assunzione contemporanea di antibiotici e alcool:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Perdi peso facilmente con questo integratore. Offerta Speciale 4x1 Scopri di più

a) riduzione dell’effetto e dell’efficacia della medicina;

2) rischio di importanti e dannosi effetti collaterali sul nostro organismo.

Per fugare immediatamente ogni dubbio, la risposta è molto semplice. Saprete sicuramente che il fegato fatica immensamente a smaltire l’alcool. Allo stesso modo accade con l’antibiotico. Non per niente, i medici ne consigliano sempre un uso mirato e limitato.

La cosiddetta degradazione

Alcol e antibiotici un mix dannoso per la salute, soprattutto per la cosiddetta degradazione. Non spaventatevi, cari Lettori, leggendo questi termini, ma è bene che sappiate come stanno esattamente le cose. Il principio della degradazione altro non è che un procedimento fisiologico naturale che trasforma l’alcool in acetaldeide. Questa sostanza risulta tossica per il nostro organismo che, per questo motivo e per salvaguardare la salute, la trasforma in acido acetico. Ed è proprio quest’ultimo che il nostro metabolismo elimina dell’organismo. L’assunzione di antibiotici e alcol assieme blocca questo procedimento di smaltimento.

Accumulo nel fegato

Ecco perché parliamo di alcol e antibiotici un mix dannoso per la salute, soprattutto per il nostro fegato che rischia l’intossicazione. Nel momento in cui infatti blocchiamo eliminazione dell’acido acetico, andiamo a rischio di:

a) abbassamento della pressione;

b) aumento del battito cardiaco;

c) nausea e vomito;

d) mal di testa ed emicrania.

Alla luce di queste nostri spiegazioni, ricordatevi quindi di non assumere mai antibiotici e alcool per il bene della vostra salute!

Approfondimento

La scienza ci spiega perché le donne piangono più degli uomini