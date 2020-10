Se siete appassionati di spaghetti, ma avete paura o non potete assumere troppi carboidrati, ecco dall’Oriente la soluzione che fa per voi. Vuoi mangiare degli spaghetti senza glutine con sole 10 calorie? Allora ascolta i consigli dei nostri Esperti. Parliamo degli Shirataki. Non vi spaventi il nome, che sa di pirati della Malesia. I nostri spaghetti speciali arrivano proprio da quelle zone e sono già stati inseriti nei 20 alimenti “superfood”!

La farina di konjac

Questo spaghetto particolare è formato da una farina, il konjac, che si sta rivelando particolarmente indicata per le diete. Contenendo infatti appena 10 kcal per 100 grammi di prodotto, è una pasta che sta riscuotendo un enorme successo anche tra le dive di Hollywood. Questa farina benefica infatti è ricchissima di fibre che aiutano il metabolismo a eliminare i grassi. La sua forza viene anche dal fatto che il prodotto nasce soprattutto dall’estrazione della sua radice. Ecco quindi che risulta ricco di acqua e di fibre naturali.

Riduzione dell’appetito

Vuoi mangiare degli spaghetti senza glutine e con sole 10 calorie, in grado anche di donarti senso di sazietà? Qui troviamo il secondo jolly che la farina di konjac può giocarsi al tavolo della dieta. È in grado infatti di donare senso di sazietà ed eliminare l’appetito. Merito della sua stessa consistenza naturale che, una volta ingerita, finisce nello stomaco e forma una massa genuina in grado di donare il senso di sazietà. Oltre a ciò, gli studi alimentari che hanno permesso di conoscere questo prodotto, ne tessono le lodi e le sue virtù di lotta al colesterolo e aiuto nella funzione digestiva.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Apprezzato anche dai vegani

La radice di konjac è apprezzata anche dai vegani, in quanto rimane naturale e non viene contaminata nella lavorazione con ingredienti animali. La tradizione orientale della madrepatria consiglia di consumare gli shirataki con le verdure, formando un piatto unico, ricco di fibre e vitamine. I nostri Esperti ne consigliano l’assunzione anche agli sportivi, unitamente però alla carne bianca. Vi consigliamo un piatto unico particolarmente saporito con pollo tagliato a cubetti, mandorle, spezie e peperoni. Una vera delizia per il palato e una mano tesa alla nostra bilancia! Li potrete trovare su internet, nei negozi orientali, ma anche nei grandi supermercati nelle corsie che ospitano prodotti etnici.

Approfondimento

Quando un bicchiere d’acqua gasata abbassa il colesterolo