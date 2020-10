“Fare di necessità virtù” è un detto che ben si presta a noi italiani. Da sempre abituati a uscire dalle secche del mare della vita a testa alta e sempre più forti. Le abbiamo viste davvero tutte: dalle guerre ai terremoti, dalle inondazioni al terrorismo. Adesso anche la pandemia e una nuova crisi finanziaria, giusto per non farci mancare nulla. Eppure, nonostante ciò, ancora una volta abbiamo dato al mondo intero dimostrazione di quanto sappiamo emergere dalle difficoltà. Oggi, i nostri Esperti di cucina, vi suggeriscono tre primi per gli ultimi tre giorni del mese per far quadrare i conti di casa. Una sfida con noi stessi, senza far mancare il sapore e il piacere della tavola.

Rigatoni con pomodori e pesto di verdure grigliate

Ci serviremo di:

a) 2 pomodori;

b) 1 peperone, un paio di zucchine e 1 melanzana;

c) 1 cipolla;

d) Sale, olio e origano.

Facciamo un soffritto con la cipolla e il pomodoro tagliati a fettine. Grigliamo il peperone, le zucchine e la melanzana, che, una volta pronti, frulleremo nel mixer. Appena cotta la pasta, scoliamo e, in una padella a base larga, facciamo saltare con la cipolla e il pomodoro. Dopo un minuto, a rosolatura avvenuta, uniamo il nostro pesto di verdure. Un primo salutare ed economico.

Penne con panna, pepe e ricotta

Fra i tre primi per gli ultimi tre giorni del mese per far quadrare i conti di casa, ecco le penne. Avremo bisogno di un brik di panna da cucina, una ricottina e del pepe. Tutto qui. Non c’è bisogno di preparare nulla prima di aver scolato la pasta, avendo tutto praticamente pronto. L’unico consiglio che ci permettiamo di darvi, magari di unire già ricotta e pepe, in modo che uniscano i loro sapori. Una volta scolata la pasta, unita tutto assieme, per un primo economico, ma saporito!

Gnocchi con panna e spinaci

Qui parliamo di un primo ancora più veloce, data la cottura quasi immediata degli gnocchi. Se avete preparato gli spinaci in abbondanza e volete riproporli in maniera alternativa, ecco la soluzione. Potrete sminuzzarli o dargli un colpo di mixer e unirli alla panna per condire un bel piatto di gnocchi e concedervi un primo veloce, ma sostanzioso!

