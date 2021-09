Siamo ormai alle prese con l’inizio del nuovo anno scolastico e tornano le lezioni in presenza anche grazie alla capillare diffusione dei vaccini anti-Covid. I ragazzi che frequentano scuole medie e superiori solitamente raggiungono in piena autonomia le sedi scolastiche, ma molti sono costretti a salire sui mezzi pubblici. A volte la distanza dal luogo di abitazione all’istituto è talmente ampia che non si può proprio fare a meno di salire su autobus o metropolitana. In altri casi gli alunni risiedono in paesini limitrofi in cui mancano gli istituti di istruzione superiore. E ovviamente riescono a raggiungere il plesso scolastico solo con l’ausilio dei mezzi di trasporto pubblico. Per le famiglie con 2 o 3 figli il pagamento di più abbonamenti alle aziende di trasporto rappresenta un’importante spesa.

Per capire quanti soldi servono per mantenere una famiglia di 3 o 4 persone bisogna infatti includere anche le spese di formazione e istruzione. E talvolta si tratta di costi assai elevati soprattutto perché nella maggior parte dei casi è necessario mettere in conto anche l’iscrizione all’università. E pochi sanno quanti soldi deve tenere sul conto e mettere da parte una famiglia per mantenere un figlio all’università fino alla laurea. Prima ancora di intraprendere il percorso universitario molti studenti italiani ogni mattina aspettano che arrivino autobus, scuolabus e metropolitane. E ogni anno bisogna sborsare somme di denaro più o meno consistenti per tali spostamenti.

Ma sono al via le domande per i fortunati studenti che otterranno l’abbonamento gratuito ai mezzi di trasporto per raggiungere gli istituti scolastici. Purtroppo potranno godere di tale agevolazione economica solo gli alunni al di sotto dei 14 anni e residenti in Emilia Romagna. Prima di inviare la richiesta di abbonamento gratuito è opportuno verificare la fascia reddituale di appartenenza.

Al fine di ottenere il bonus trasporto bisogna presentare un’attestazione ISEE 2021 pari o inferiore a 30.000 euro. È possibile inoltrare la richiesta di gratuità del trasporto scolastico fino al 31 ottobre 2021. Mentre la data ultima di rilascio dell’abbonamento è fissata al 30 novembre 2021. Nell’accesso gratuito ai mezzi sono incluse 3 tratte e in caso di necessità di più tratte si dovrà indicare in quale comune avverrà il cambio del mezzo. Oltre all’ISEE, bisogna comunicare codice fiscale e dati anagrafici dello studente, istituto e classe di iscrizione e indirizzo di posta elettronica.

