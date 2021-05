Man mano che i figli crescono aumentano i bisogni e nascono nuove esigenze che spesso richiedono l’esborso di molto denaro. Alle ordinarie spese di sostentamento si aggiungono altri costi da affrontare e che non sempre si possono evitare.

L’iscrizione ad un corso di nuoto, eventuali cure odontoiatriche, viaggi di istruzione e altre spese incidono in misura maggiore a partire dall’età adolescenziale. Quando infine si avvicina il momento degli esami di maturità occorre anche valutare i costi da sostenere per il percorso universitario. E ciò vale soprattutto per i genitori che devono sopportare il carico economico di un figlio universitario che studia fuori sede con in aggravio di costi. Del resto è incredibile quanti soldi deve tenere sul conto e mettere da parte una famiglia per mantenere in figlio all’università fino alla laurea.

I nostri consulenti hanno indicato “Quanto costa un anno di università e con quale reddito ISEE si pagano meno tasse?”. Infatti occorre anzitutto sapere con buona approssimazione quale spesa annua preventivare per l’iscrizione ad un corso universitario. E soprattutto se si rientra in una delle fasce reddituali che danno diritto ad agevolazioni ed esoneri relativi al versamento delle tasse universitarie. Per quante previsioni di spesa di possano fare si conferma opportuno iniziare per tempo ad accumulare somme di denaro da destinare al futuro dei figli. E ciò anche perché è incredibile quanti soldi deve tenere sul conto e mettere da parte una famiglia per mantenere un figlio all’università fino alla laurea.

Forse non tutti sanno che persino il test di ammissione ad un corso di laurea a numero chiuso comporta un primo versamento che oscilla tra 50 e 150 euro. A ciò si aggiunga una spesa di circa 150/250 euro per comprare manuali e quiz da studiare e un primo viaggio per raggiungere la sede. Inoltre occorre subito provvedere al versamento della rata di iscrizione e almeno delle prime 3 mensilità di fitto che includono il pagamento della caparra.

Il canone di locazione di una stanza singola nelle grandi città italiane può raggiungere anche i 500 euro mensili. Si attesta invece attorno ai 250/300 euro il costo di un posto letto in una camera doppia cui spesso si sommano le spese per le utenze. Risulta pertanto evidente che potrà fare fronte a tali costi la famiglia che per tempo ha iniziato ad accantonare risorse economiche a sufficienza. Potranno pertanto sostenere con serenità queste voci di spesa i genitori che hanno la disponibilità di 30/40.000 euro in deposito bancario o postale. E ciò perché per le spese di fitto in caso di studente fuori sede occorre una media di 4/4.500 euro annui.

Mentre per le tasse universitarie la somma da preventivare cambia tra facoltà umanistiche e scientifiche e oscilla tra 450 e 900 euro. Bisogna inoltre considerare che, oltre ai costi universitari, una famiglia deve anche provvedere al mantenimento di eventuali altri figli. E per avere un’idea approssimativa ecco “Quanti soldi servono per mantenere una famiglia di 3 o 4 persone?”. Inoltre è necessario sempre avere a disposizione del denaro sufficiente ad affrontare situazioni impreviste per non dover ricorrere a prestiti. Ecco perché è incredibile quanti soldi deve tenere sul conto e mettere da parte una famiglia per mantenere un figlio all’università fino alla laurea.