La Borsa di Milano sta vivendo un periodo di appannamento, anche per colpa del mercato azionario europeo. I listini del Vecchio Continente hanno terminato il mese in affanno e hanno iniziato settembre con le stesse difficoltà.

Come l’Europa anche Piazza Affari sta faticando ma questo titolo potrebbe sorprendere e mettere il turbo. L’indice maggiore di Piazza Affari da qualche seduta è fermo a 26.000 punti. Il Ftse Mib non riesce a schiodarsi da questa soglia che oramai sembra diventata un’ancora. Dal 19 agosto la Borsa di Milano si muove all’interno di uno stretto canale che ha in 25.900 punti il bordo inferiore in 26.200 punti quello superiore. Per fortuna ci sono dei titoli che danno grandi soddisfazioni ai risparmiatori.

Osservando l’andamento delle ultime 10 sedute dei prezzi dell’indice Ftse Mib, è chiaramente visibile che i minimi sono mediamente in crescita. Questo lascia pensare che in questo momento non ci sono forti volumi in acquisto, ma neanche importanti volumi in vendita. Sembra tutto sospeso, in attesa che accada qualcosa.

In questa fase incidono due fattori, l’andamento prudente di Wall Street, che comunque è sui massimi assoluti. L’immobilismo della Borsa tedesca, ferma in attesa dell’elezioni da un esito molto incerto. Così le Borse europee sembrano attendere che accada qualcosa che accenda la miccia e faccia schizzare i prezzi verso una nuova fase rialzista.

Piazza Affari sta faticando ma questo titolo potrebbe sorprendere e mettere il turbo

Guardando a oggi, il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ricomincia da 26.000 punti, anzi, per la precisione dal 26.073 punti che è la chiusura di ieri. Il Ftse Mib nell’ultima seduta ha perduto circa lo 0,7%, ma il minimo della giornata è rimasto sopra la soglia dei 26.000 punti. I livelli da tenere in considerazione per la seduta odierna sono gli stessi della prima seduta della settimana. Al rialzo occorre monitorare area 26.300 punti. Se il Ftse Mib avrà la forza di superare questo scoglio, potrà salire fino a 26.500 punti e magari avvicinarsi ai massimi dell’anno. Se i prezzi scenderanno sotto la soglia dei 25.900 punti, allora caleranno fino a 25.700 punti.

Oltre al Ftse Mib oggi e nelle prossime sedute conviene tenere sotto osservazione il titolo Moncler. I titoli del lusso stanno vivendo un momento brillante. Ieri Moncler è stata la migliore blue chip, grazie a un rialzo dell’1,2% ed i prezzi hanno chiuso a 55,6 euro. Dopo un mese d’appannamento l’azione sembra pronta per tornare a salire. Se i prezzi supereranno quota 56,5 euro, avranno come primo target 58,3 euro. Attenzione anche alla soglia dei 55 euro. Se i prezzi scenderanno sotto questo livello, allora caleranno nuovamente in area 53 euro.

