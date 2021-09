In molti casi anche chi ha già famiglia e impegni professionali deve trovare tempo ed energia da dedicare all’assistenza dei propri cari. Per alcuni la persona di cui prendersi cura è un figlio con disabilità più o meno grave che necessità di cure aggiuntive. Altri invece offrono sostegno ad uno o ad entrambi i genitori che in età senile non sono più in grado di badare a se stessi. La perdita dell’autonomia o la condizione di disabilità gravano spesso sulle spalle di familiari che possono tuttavia godere di alcune agevolazioni statali. Esiste infatti la possibilità di ottenere fino a 100 euro al giorno di assegno INPS per chi assiste invalidi e anziani con la Legge 104. E sono diverse le facilitazioni economiche e fiscali che il Governo assicura tanto ai titolari di Legge 104, quanto ai caregiver.

Non tutti sanno che se si possiede un’auto è possibile ottenere sconti sul rifornimento di carburante con la Legge 104. E che vi sono corsie preferenziali per l’inserimento lavorativo o per il trasferimento di sede per chi deve occuparsi di un soggetto non autosufficiente. Inoltre ecco nuovi assegni di 700 euro per familiari che assistono anziani e disabili bisognosi di cure. Oltre ai parenti, tali contributi economici possono raggiungere direttamente i soggetti invalidi come sostegno alle spese mensili. Bisogna inoltre ricordare che anche i parenti non stretti possono chiedere la Legge 104 e fruire di sgravi fiscali, esoneri e rimborsi dall’Agenzia delle Entrate.

Per il triennio 2021-2023 il Governo ha stanziato un nuovo Fondo per assicurare sostegno economico a disabili e familiari che li assistono. Tali misure assistenziali spettano in modo prioritario a chi si prende cura di soggetti con gravissime forme di disabilità. In secondo luogo ai familiari che a causa delle disposizioni emergenziali non possono affidare il disabile o l’anziano a strutture residenziali. Gli importi spettanti e le modalità di erogazione cambiano a seconda della Regione in cui risiede il caregiver o il soggetto da assistere.

In Lombardia le risorse finanziarie raggiungeranno i beneficiari sotto forma di assegno una tantum. Il termine ultimo di scadenza per l’invio delle domande coincide con il mese di settembre 2021. Nella Regione Lazio invece si procederà all’erogazione mensile o bimestrale di assegni di 700 euro per 12 mensilità. Nello specifico, si tratta di Buoni servizio che il familiare può richiedere tramite piattaforma efamily a beneficio di anziani e disabili non autosufficienti.