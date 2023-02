Non solo Viareggio e Venezia per un Carnevale in allegria: ecco alcuni eventi a Roma e nel Lazio

Non solo Viareggio e Venezia per un Carnevale in allegria-proiezionidiborsa.it

Ogni occasione è buona per trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici. Durante il periodo precedente la Quaresima si può girare l’Italia per festeggiare il Carnevale. Scopriremo tra poco, quindi, qualche bella località e gli eventi a cui potremmo partecipare.

Durante alcune settimane precedenti la Quaresima si festeggia il Carnevale. L’origine di questa tradizione così come quella del nome sono tuttora dubbie. Molti sono, infatti, le ipotesi e i pareri discordanti. C’è chi fa risalire questo periodo di scherzo agli antichi Greci e altri ai Romani. Il termine usato, poi, potrebbe indicare l’addio alla carne nel periodo di astinenza e digiuno che precede la Pasqua.

In ogni modo, in particolare in Italia ci sono dei carnevali storici molto attesi, pensiamo a quelli di Viareggio, Venezia e Putignano.

Ogni anno, però, in molte altre località si organizzano delle feste a cui partecipare. Tra poco ne scopriremo alcune.

Non solo Viareggio e Venezia per un Carnevale in allegria, andiamo anche in altri bei posti

Si sa, i weekend, i ponti e tante altre occasioni spingono al viaggio e alla visita di borghi, paesini e città. Nel Lazio per Carnevale potremmo andare ad esempio a Frascati. Questa bella cittadina si trova nella zona detta dei Castelli Romani. Sono presenti tanti edifici, molti visitabili. Da ricordare soprattutto le ville, risalenti in gran parte al Cinquecento, in cui abitarono molti esponenti della borghesia romana. Troveremo ad esempio villa Aldobrandini, villa Torlonia, villa Falconieri. Hanno bellissimi giardini con fontane e giochi d’acqua.

Per quanto riguarda il Carnevale, quest’anno dal 5 al 26 febbraio ci saranno cortei mascherati, sfilate con carri allegorici e anche concerti bandistici. Sono previsti laboratori e feste solo per i bambini.

Trovandoci nel territorio dei Castelli Romani approfittiamone per cercare le fraschette. Queste sono delle osterie in cui si possono gustare il vino locale e i piatti tipici. Pensiamo alla cacio e pepe, alla porchetta e alle coppiette, striscioline di carne essiccata.

Un’altra festa di Carnevale nel Lazio

Spostandoci in provincia di Viterbo troveremo Ronciglione. Dal 29 gennaio al 21 febbraio si festeggia in vari modi la festa in maschera. Si possono vedere i carri allegorici, la parata degli Ussari e delle bande. Sarà divertente partecipare alle serate danzanti in piazza. La presenza di vari stand permetterà di gustare alcuni prodotti tipici. Nel borgo medievale di Ronciglione si trovano la Rocca, detta I Torrioni, la Fontana degli unicorni e alcune belle chiese, come il Duomo. A poca distanza c’è il Lago di Vico.

Alcuni eventi a Roma

A Roma negli spazi di Snodo Mandrione al Pigneto il 19 febbraio ci svolgeranno degli eventi interessanti. Il tema sarà il Carnevale brasiliano. Ci saranno concerti, esibizioni di Capoeira, degustazioni di piatti tipici brasiliani, laboratori di teatro danza e face painting per i bambini.

Infine, in vari quartieri a Roma di solito si organizzano feste e sfilate, soprattutto con le maschere tradizionali di Rugantino, Meo Patacca e Don Pasquale. Potremo approfittarne per ammirare vie, monumenti e chiese e altre meraviglie e mangiare dei gustosi primi come la carbonara.

Non solo Viareggio e Venezia per un Carnevale in allegria: possiamo partecipare a tante altre feste in maschera in molte località italiane, anche nel Lazio.