Vacanza romantica in Spagna senza spendere una fortuna? Questo borgo delizioso ha poco da invidiare a quelli italiani

Sogniamo di visitare la Spagna ma non vogliamo spendere una fortuna? Ci siamo stancati delle classiche Barcellona e Madrid e vogliamo scoprire qualche nuova meta? Quella che stiamo per scoprire tra poche righe è una vera perla semi sconosciuta perfetta per una gita all’insegna del romanticismo. È il momento di iniziare a rispolverare le valigie.

Nel corso dell’ultimo anno siamo tornati finalmente a viaggiare dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Molti di noi ne hanno approfittato per uscire dai confini italiani e mettersi alla scoperta delle mete europee più belle e suggestive. Come sempre in vetta alla classifica delle prenotazioni troviamo la Spagna, famosa per città come Madrid, Barcellona, Siviglia e Valencia.

Ma questo Paese è molto più di queste seppur meravigliose località. Se vogliamo trascorrere una vacanza romantica in Spagna senza spendere una fortuna, ad esempio, dobbiamo visitare il borgo di cui stiamo per parlare. Probabilmente ci entrerà dritto nel cuore.

Mutriku somiglia ai borghi della Liguria

Amiamo le Cinque Terre e gli splendidi borghi liguri? Allo stesso tempo vogliamo entrare in contatto con la splendida cultura spagnola? Esiste un luogo per mettere insieme le due cose e si chiama Mutriku. Mutriku è un paesino di circa 5mila anime dei Paesi Baschi, distante poco più di 50 km da Bilbao. Ed è una vera perla da scoprire. Questo borgo sviluppatosi da un villaggio di pescatori è famoso per due caratteristiche.

La prima è la suggestiva posizione geografica a picco sul mare. La seconda sono i suoi particolarissimi e coloratissimi edifici. Il paesaggio perfetto per chi ama la tranquillità ed è appassionato di fotografia. In più, Mutriku è una meta ideale anche per gli appassionati di storia medievale. È stato fondato nel XIII secolo e conserva intatte testimonianze dell’epoca come palazzi nobiliari, antiche torri e stradine in selciato.

Cosa vedere vicino a Mutriku

Tutti da esplorare anche i dintorni del borgo. Mutriku infatti è solo il paesino più noto di una catena di località che comprende perle come Lekeitio, Es e Zumaia. Quest’ultima, in particolare, è balzata agli onori delle cronache per essere stata il set di alcuni episodi della serie Il Trono di Spade. Piccoli borghi legati al mare e alla sua cultura e che nei centri storici contengono meravigliose opere di arte medievale, gotica e neoclassica.

Vacanza romantica in Spagna senza spendere una fortuna: scegliamo i Paesi Baschi

Alcune regioni della Spagna sono ideali sia come mete turistiche che come luoghi per vivere senza stipendi faraonici. I Paesi Baschi rientrano in questa categoria per qualità della vita e tassi di occupazione. Il merito è di città come Bilbao, nota per la sua incredibile architettura e la sua vivacità. Oppure per San Sebastian, una delle località con le spiagge più belle d’Europa.

O ancora per Guernica, città santa per la popolazione locale e soggetto del celebre quadro di Picasso. Tutti luoghi da vedere almeno una volta nella vita e che rappresentano la cornice perfetta per una vacanza in compagnia della persona amata.