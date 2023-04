Meglio prenotare viaggi e vacanze in agenzia viaggi o online fai da te? La risposta non è scontata

Per prenotare viaggi e vacanze, va sempre più di moda il fai date, grazie alle compagnie aeree low cost e ai numerosi siti per prenotare hotel e alloggi. Ma sei proprio sicuro che questo sia l’unico modo per risparmiare sui viaggi? Leggi questo articolo e scoprirai qualcosa di davvero sorprendente!

Aprile giunge al termine. L’estate sembra ancora lontana ma, in men che non si dica, le scuole chiuderanno e ci ritroveremo in procinto di partire per le tanto sospirate vacanze estive!

Fino a pochi decenni fa, le vacanze erano limitate al mese di agosto e le opzioni erano mare o montagna. Oggi, invece, complici anche le compagnie aeree low cost,

viaggiare è un lusso che tutti si possono permettere tutto l’anno. Senza contare la grandissima varietà di mete tra cui poter scegliere.

Dunque, mare o montagna, Italia o estero, vacanza relax o cultura, è tempo di prenotare! Con la tecnologia, sono in tanti ad organizzarsi i viaggi in fai da te. Che fare quindi? Meglio prenotare viaggi e vacanze in agenzia viaggi o online? Dove si risparmia di più? Quali sono i pro e i contro. Esaminiamo i vari casi.

I vantaggi di prenotare in agenzia

Alla “vecchia maniera”, e quindi prenotando un viaggio in agenzia turistica, si ha di sicuro a che fare con una persona specializzata in materia che, per qualunque destinazione, saprà consigliarci le strutture ricettive migliori e/o i tour più interessanti e completi. Così come anche il periodo stagionale più giusto per visitare una determinata località piuttosto che un’altra. Con un’agenzia, si ha un referente responsabile a cui potersi rivolgere sempre, prima di partire e mentre si è già a destinazione. Insomma ci si sente più sicuri. Ovviamente, questo ha un prezzo. Il servizio dell’agenzia di viaggi viene applicato al pacchetto turistico. Ad ogni modo, coloro che pensano che prenotando fai da te su internet si risparmi sempre, si devono ricredere. Spesso, infatti, le stesse agenzie hanno accordi speciali con hotel, compagnie aeree e marittime. Pertanto, magari anche solo per un determinato numero di posti, possono comunque offrirvi prezzi speciali non esposti pubblicamente sui siti ufficiali. Ed ancora, magari al medesimo prezzo del “fai da te”, tratte aeree più comode, dirette o con solo 1 scalo breve, così come anche hotel di categoria superiore.

Meglio prenotare viaggi e vacanze in agenzia viaggi o online?

Ultimamente molti pensano che il fai da te sia l’unico modo per viaggiare a prezzi stracciati ma, da quanto appena detto, non sempre è così. Per questo, quando si organizza un viaggio, vale sempre la pena provare a fare delle ricerche autonome su internet e poi chiedere un preventivo in agenzia per fare un confronto. Tra l’altro, non dobbiamo dimenticare la comodità di un pacchetto tutto incluso. In genere, infatti, le agenzie propongono e suggeriscono fortemente la sottoscrizione di una polizza assicurativa completa (annullamento viaggio, medico-sanitaria, smarrimento bagaglio, etc…). Prenotando autonomamente, invece, siamo costretti ad arrangiarci anche per l’assicurazione viaggio, facendo confronti tra le varie compagnie assicurative.