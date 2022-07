Tutto costa di più ormai e gli stipendi degli italiani hanno un potere di acquisto sempre minore a causa dell’inflazione galoppante. Non solo fare il rifornimento al mezzo di trasporto ma anche semplicemente fare la spesa al supermercato richiede più soldi. L’inflazione all’8%, infatti riguarda anche i prodotti alimentari e proprio per questo va a gonfiare gli scontrini. Ma i rincari riguardando anche i trasporti e, in questo periodo, le vacanze e i viaggi. Proprio per far fronte a questi aumenti dei prezzi ecco i 5 consigli su come risparmiare e non vedere il proprio portafogli troppo allegerito.

Vivere costa di più ma risparmiare è possibile

La nostra vita, proprio a causa dell’aumento dell’inflazione, è destinata a cambiare. Perchè diventa sempre più difficoltoso arrivare a fine mese. Ma un modo per difendersi dall’inflazione esiste. Il primo consiglio riguarda i viaggi. Per risparmiare la prima cosa da fare è quella di puntare per la partenza, ai giorni della settimana “meno costosi”. Per un volo aereo, quindi, preferire sempre i giorni che non comprendano il fine settimana. In questo modo si riuscirà a risparmiare fino al 12%.

Il secondo consiglio, sempre per le vacanze, riguarda il periodo in cui partire. Per chi non deve sottostare a ferie aziendali imposte, potrebbe essere una buona soluzione prediligere un periodo dell’estate meno gettonato. In questo modo si riuscirebbe a risparmiare fino al 27%, che non è sicuramente poco.

Un terzo consiglio riguarda la spesa alimentare. Non serve tagliare i consumi o acquistare solo l’indispensabile. La cosa migliore da fare per risparmiare è cambiare dove si acquistano le cose che si mangiano e prediligere i discount. Comperando prodotti non di marca, ma ugualmente buoni, si riesce a risparmiare anche il 30% sulla spesa settimanale.

I 5 consigli su come risparmiare sulla spesa settimanale in casa o sui viaggi e le vacanze

Il quarto consiglio riguarda le bollette dell’energia elettrica. Anche in questo senso è possibile risparmiare senza rinunciare a tutte le comodità degli elettrodomestici. Basta scegliere i programmi di lavaggio di lavatrice e lavastoviglie ECO per consumare molta meno energia. Ovviamente la scelta più saggia è quella di utilizzare entrambi gli elettrodomestici a pieno carico.

Il quinto ed ultimo consiglio riguarda il costo altissimo del carburante. Quando è possibile è sempre meglio prediligere i mezzi di trasporto pubblici o la bicicletta. Così si azzerano quasi del tutto i costi della benzina. Quando non si può fare a meno di utilizzare l’auto, invece, è sempre bene fare rifornimento al self service che costa anche il 9% in meno. Facendo, poi, attenzione alla manutenzione del veicolo si riesce a ridurre i consumi.

