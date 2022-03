Puntuale come un orologio svizzero, con la primavera arrivano anche le prime allergie da bel tempo. Il naso inizia a colare, gli occhi gonfi si arrossano e quasi ogni cosa ci fa starnutire. Temiamo i prati e gli spazi all’aperto in mezzo ai fiori e alla natura. E spesso, nelle situazioni di maggior bisogno, ricorriamo alle farmacie e ai prodotti da banco come gli antistaminici. Ma esistono alcuni metodi naturali che potrebbero risolvere il problema e, addirittura, prevenire l’allergia primaverile. Questa, infatti, non è altro che una risposta anomala del sistema immunitario, provocata dall’inalazione, dal contatto o dall’esposizione a sostanze estranee. La maggior parte delle persone sono, infatti, allergiche a pollini, peli di animale e polvere. Gli organi coinvolti sono le mucose nasali (naso che cola), bronchi (respiro affannato), occhi (rossi e lacrimanti) e apparato cutaneo (orticaria o eczemi).

Controindicazioni dei farmaci

Gli antistaminici da banco bloccano l’azione dell’istamina, sostanza che le cellule del sistema immunitario sprigionano. Molto utili in alcuni casi, mentre in altri potrebbero essere sostituiti con prodotti naturali che avrebbero meno controindicazioni, pensiamo alla tipica sonnolenza da antistaminico. Eccone alcuni che si potrebbero definire quasi miracolosi.

Al posto dei soliti antistaminici basterebbe assumere questa vitamina ogni giorno per dimenticarsi della temutissima allergia primaverile alle porte

La quercetina è rintracciabile in molte piante, caratterizzata da diverse proprietà benefiche, tra cui la capacità di inibire il rilascio di istamina. Si trova in moltissimi integratori naturali. Il ribes nero è considerato tra i migliori antistaminici naturali. Esercita un’azione antinfiammatoria, capace di modulare la risposta del sistema immunitario. Infatti, è molto indicato anche per prevenire l’allergia e si consiglia l’assunzione già a partire dal mese di marzo, in vista del boom allergico di maggio. I probiotici possono ridurre l’infiammazione nasale e i sintomi da rinite allergica, soprattutto contro i pollini e le graminacee. Gli omega 3, invece, fortificano il sistema immunitario e frenano l’insorgenza di eczemi o allergie anche di tipo alimentare. In questo modo, anche se l’allergia potrebbe presentarsi comunque, i sintomi sarebbero meno intensi.

La camomilla, ancora, può aiutare per occhi infiammati e arrossati. È consigliato bere la tisana con il miele o addirittura fare gli impacchi con qualche goccia di olio alla camomilla e acqua tiepida. Infine, al posto dei soliti antistaminici basterebbe assumere questo famoso alleato per combattere le allergie primaverili e si tratta di una particolare vitamina con moltissimi benefici. Ovvero la vitamina C, che placa il rilascio di istamina in caso di contatto con gli allergeni. Rinforza il sistema immunitario e migliora il microcircolo. Entra in gioco la sua azione benefica non solo contro polveri e pollini, ma anche contro l’allergia agli acari, proprio come il ribes nero.