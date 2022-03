Arrivati ad una certa età, tutti noi cominciamo ad avere paura dell’invecchiamento. Questo processo, per quanto sia naturale e non reversibile, può però essere fino a una certa misura contenuto. Possiamo infatti scegliere quanto tempo spendere per mantenerci il più possibile in forma e di bell’aspetto. Sicuramente due fattori chiave per rendere questa cosa possibile sono l’alimentazione e una dose di movimento fisico adeguata per i propri anni e la propria corporatura.

Abbiamo insistito infatti su come certi cibi possano aiutare a contrastare l’invecchiamento cellulare: ad esempio la bieta sarebbe un ottimo alleato per i capelli e per la pelle. Però ci sono anche tutta una serie di azioni che puntualmente molti noi mettono in atto che contribuiscono ad un decadimento più veloce. Una di queste è sicuramente l’esposizione solare, però ce ne sono anche altre. Infatti, sembra incredibile, ma queste abitudini comunissime sono quelle che ci fanno sembrare più brutti di quanto realmente siamo. Scopriamo insieme quali sono.

Il sole, grande nemico della pelle

Abbiamo già scritto molti altri articoli che spiegano quanto l’esposizione ai raggi solari sia negativa per la nostra epidermide. Infatti, prendere una tintarella senza le adeguate protezioni può portare a delle conseguenze veramente spiacevoli. Fra queste purtroppo sarebbe anche inclusa una maggiore possibilità di sviluppare un tumore. Fra gli effetti meno preoccupanti, però, si noterebbe anche un’accelerazione dell’invecchiamento cutaneo. Quindi stare troppo al sole danneggerebbe la pelle, creando delle rughe e delle macchie difficili poi da far andare via.

Sembra incredibile, ma queste abitudini comunissime sono nocive per la nostra bellezza e ci fanno sembrare vecchi, brutti e trascurati

Ma la vittima degli UV non è solo quest’ultima. I capelli infatti potrebbero diradarsi soprattutto in corrispondenza della riga. Consigliamo quindi di spostarla spesso e di pettinarsi sempre in modo diverso per non lasciare esposte sempre le stesse porzioni di cuoio capelluto.

Poi una parte importante la fa anche la postura. Questa, infatti, può andare a condizionare degli inestetismi che si creano all’interno del corpo. Nelle donne soprattutto potrebbero diventare più evidenti i cuscinetti composti di grasso. Per entrambi i sessi però avere le spalle inarcate in avanti può portare all’ingolfamento della figura. Lo stesso però vale anche per il collo. Molti di noi, infatti, quando utilizzano smartphone sono sempre piegati in avanti. Questa posizione potrebbe diventare una cosa permanente.

