Abbiamo tantissima plastica in casa, basta guardarsi attorno per accorgersene. Confezioni di biscotti, delle bevande, dei detersivi, della pasta, buste della spesa e tanto altro ancora: tutto è fatto di plastica.

Quando finiamo i prodotti, siamo abituati a buttarne via le confezioni. Quasi nessuno, infatti, pensa che in realtà i soldi che abbiamo speso per acquistare i prodotti, li abbiamo spesi anche per comprare le confezioni suddette. E visto che le abbiamo comprate, perché dovremmo buttarle, visto che possono essere riciclate in mille modi diversi?

Uno dei prodotti più facilmente riutilizzabili in assoluto è la confezione dei prodotti da bagno. Le bottiglie di shampoo e di bagnoschiuma, per intenderci, valgono davvero tanto, perché possono essere riutilizzate in modi davvero geniali. Smettiamola di gettare via il nostro denaro e iniziamo a far del bene all’ambiente riciclando ciò che possiamo! Scopriamo subito come riciclare le confezioni dei prodotti per la cura del corpo.

Non butteremo più le confezioni di shampoo e bagnoschiuma perché hanno 2 funzioni utilissime in casa

Saper riciclare è una vera e propria arte. Chi sa farlo risparmia denaro, fa una scelta ecologica e sviluppa la fantasia e la creatività.

È proprio la creatività, infatti, che ci servirà oggi per capire come riciclare le confezioni di shampoo e bagnoschiuma. Utilizziamo questi prodotti ogni giorno e, a tal proposito, specifichiamo che usare spesso questi bagnoschiuma può provocare conseguenze gravi sulla salute.

Quando i prodotti finiscono, siamo abituati a buttare nella spazzatura le confezioni vuote. In pochi, però, sanno che queste bottiglie possono essere riutilizzate in questi modi simpatici e divertenti.

Un valido aiuto in bagno

Chiunque ha utilizzato almeno una volta nella vita il cellulare in bagno. Il problema è che arriva sempre il momento in cui dobbiamo liberare le mani e, spesso, non sappiamo dove appoggiare il nostro dispositivo. Ma ecco la soluzione: la confezione dello shampoo, se ben lavata e tagliata a metà, può diventare un perfetto contenitore per il nostro cellulare. Basterà tagliare la confezione, lasciando un lato più alto dell’altro.

Nel lato più alto potremo anche ricavare un foro per, eventualmente, appendere il nostro porta telefono al muro! E per renderlo grazioso anche esteticamente, potremo colorarlo con tinte e colori, da abbinare al nostro arredamento! Ma non è tutto.

La sua utilità anche in cucina

Le confezioni esauste dei prodotti da bagno possono avere uno scopo anche in cucina. Dopo aver lavato con molta precisione tutti i contenitori, potremmo decidere di tagliarli a meta, ritagliando il bordo a nostro piacimento.

Un’idea potrebbe essere quella di tagliare il bordo a onde, per creare un bellissimo contenitore colorato e sbarazzino. Qui potremmo metterci la spugna che normalmente utilizziamo per lavare i piatti, ma anche i tovaglioli. Ed ecco che, da questo momento, non butteremo più le confezioni di shampoo e bagnoschiuma perché hanno 2 funzioni utilissime in casa.

