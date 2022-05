L’arrivo dell’estate porta con sé numerosi cambiamenti, non solo nella natura, ma anche nelle nostre abitudini, soprattutto alimentari. Infatti, in questo periodo, converrebbe consumare piatti più veloci e freschi, come ad esempio i fagiolini al pesto genovese, di cui abbiamo già svelato la ricetta.

Nelle prossime righe, invece, vedremo un nuovo ingrediente che sta letteralmente spopolando e che può arricchire le nostre ricette estive. Stiamo parlando delle bacche di goji, ossia i frutti di due piante (il Lycium chinensee e il Lycium barbarum) appartenenti alla famiglia delle solanacee. Diffuse soprattutto in Cina, dove vengono utilizzate anche per la produzione di vini e succhi, negli ultimi anni si stanno diffondendo anche in Occidente. In Italia, ad esempio, si coltivano già in varie regioni come la Calabria, il Piemonte e la Toscana. Inoltre, esse si trovano abbastanza facilmente in commercio, soprattutto in forma disidratata.

Aiuterebbero ad abbassare colesterolo e glicemia queste bacche antiossidanti da inserire nelle nostre ricette estive

Queste bacche, secondo alcuni studi, sono molto interessanti sotto l’aspetto nutrizionale e apporterebbero vari benefici per la salute. Infatti, esse contengono numerose fibre che aiuterebbero a ridurre l’aumento di glicemia dopo i pasti ed a tenere a bada i livelli di colesterolo. Inoltre, sono anche ricche di altri micronutrienti, tra cui:

la vitamina A, essenziale per mantenere in salute gli occhi e la vista;

la vitamina C, fondamentale per la sua azione antiossidante e per l’assorbimento del ferro.

Infine, le bacche di goji sono anche ricche di composti bioattivi, come carotenoidi, flavonoidi e polisaccaridi.

Un’insalata di riso estiva e salutare

La vitamina C, contenuta in grande quantità nelle bacche di goji, è sensibile al calore. Ciò vuol dire che, per non disperderla, sarebbe meglio non cuocerle, ma consumarle crude. Per questo motivo, ad esempio, potremmo inserirle all’interno di una gustosa insalata di riso fresca, come quella che sveleremo proprio adesso.

Innanzitutto, lessiamo 300 g riso in abbondante acqua salata, tenendo conto delle tempistiche riportate sulla confezione. Nel frattempo, procediamo con la cottura di 100 g di piselli, che andranno anch’essi sbollentati per qualche minuto in un pentolino. Una volta cotti, versiamoli in una ciotola con dell’acqua fredda, così da arrestarne la cottura e fissare il colore verde.

In un’altra ciotola, invece, questa volta ricolma di acqua tiepida, mettiamo in ammollo 50 g di bacche di goji per circa 5 minuti. Nel mentre, laviamo 2 mele sotto l’acqua corrente e, dopo averle private del picciolo, tagliamole a tocchetti. Una volta pronti tutti gli ingredienti, mescoliamoli insieme in una ciotola e condiamo con il succo di mezzo limone e 2 cucchiai di olio EVO. Riponiamo in frigorifero per un’oretta, ricoperta con della pellicola trasparente, dopo di che siamo pronti per mangiarla.

Quindi, queste bacche, che aiuterebbero ad abbassare colesterolo e glicemia, sono perfette da aggiungere nei piatti freddi come quello appena visto. Tuttavia esse si potrebbero consumare anche disidratate, come spuntino, oppure accompagnate con della frutta fresca o secca.

Lettura consigliata

Favorirebbe la digestione e rallenterebbe il colesterolo questo particolare alimento da consumare per tutta l’estate