Aiuterebbero a ridurre fianchi e pancetta e a rassodare l’interno coscia questi esercizi da fare senza alzarsi dal divano

Ormai entrati a pieno titolo a primavera inoltrata, molte di noi saranno già in ansia pensando alla prova costume. Questa viene generalmente vista come un vero e proprio scoglio da superare, soprattutto dopo le recenti abbuffate di Pasqua e Pasquetta.

Superati gli “anta”, poi, l’accumulo di adipe su gambe, fianchi e pancia diventa una sorta di incubo, da cui sembra impossibile uscire. Sembra che gli esercizi non bastino mai e che dovremmo fare chissà cosa per ottenere risultati soddisfacenti. In realtà, sarebbe sufficiente almeno provare a seguire una dieta equilibrata, integrandola magari con qualche tisana drenante o contro il gonfiore addominale.

Per quanto, invece, riguarda il fronte ginnastica, non serve inventarsi un circuito di ore degno di un professionista della palestra. Una semplicissima camminata, se affrontata nel modo giusto, è già un passo avanti nella ridefinizione del tono muscolare e della forma fisica.

Ma se il tempo è brutto o siamo talmente pigri da non volerci alzare dal divano, ecco alcuni esercizi che aiuterebbero a ridurre fianchi e pancetta. Cominciamo con due facili movimenti di riscaldamento e in particolare con la corsa da seduti. Basterà stare seduti appoggiando bene la schiena e sollevare i talloni, muovendo braccia e gambe a ritmo costante come a simulare una camminata veloce. Dovrebbero essere sufficienti 3 ripetizioni da 60 secondi l’una, ovviamente intervallando con una piccola pausa per recuperare tra una sessione e l’altra.

Altro esercizio che potremmo definire ancora di riscaldamento consisterebbe in una semplice apertura di gambe e braccia. Sediamoci sul divano divaricando bene arti superiori e inferiori e da questa posizione apriamoli e chiudiamoli ritmicamente, mantenendo le braccia in linea con le spalle. In questo caso, facciamo 3 ripetizioni da 40 secondi l’una, sempre considerando un piccolo intervallo prima di ogni ripresa.

Aiuterebbero a ridurre fianchi e pancetta e a rassodare l’interno coscia questi esercizi da fare senza alzarsi dal divano

Immancabili nel circuito che stiamo proponendo sono naturalmente gli squat, che possono essere svolti appunto anche con l’appoggio del nostro amato divano.

Da seduti sul divano con le ginocchia piegate a 90 gradi, prendiamo un cuscino e solleviamolo sopra la nostra testa. Mantenendo la posizione con le braccia sollevate, eseguiamo il classico piegamento, facendo attenzione a non sbilanciare la schiena in avanti. Per questo ultimo esercizio, più impegnativo, sarebbero previste 3 ripetizioni da 20 secondi l’una.

