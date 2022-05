Sembra incredibile ma in Italia ci sarebbe un posto dove conviene fare la spesa al supermercato secondo questa indagine

Noi italiani abbiamo spesso molti pregiudizi. Sia sugli stranieri, specialmente sui francesi e gli inglesi, ma soprattutto verso noi stessi e verso il nostro Paese.

Uno fra tutti si diffonde più velocemente degli altri e riguarda le nostre abitudini di spesa e i loro costi. Infatti, pensiamo tutti che al Sud si riesca a spendere meno rispetto al Settentrione, specialmente per quanto riguarda il cibo. Invece, sembra incredibile ma in Italia c’è un posto dove conviene fare la spesa ma non si trova nel Meridione.

Analisi di Altroconsumo

Gli esperti di Altroconsumo hanno preso in considerazione più di mille punti vendita, che siano supermercati, ipermercati o discount. Le regioni consultate sono tutte e venti e gli articoli analizzati più di un milione di articoli. A sorpresa di tutti gli analisti, le città che sono in cima alla classifica della convenienza sono Vicenza, Pordenone e Treviso.

L’area del Nord Est del nostro Paese è dunque quella che conviene di più in Italia. Infatti, per una famiglia di 4 persone all’anno partono sui 5300 euro mentre la media nazionale è di 6300. Messina, invece, chiude la classifica con una spesa media più alta di 1200 euro. Infatti, la spesa media del comune siciliano è di 6510 euro all’anno. Altre zone molto convenienti per questo aspetto sono sicuramente Cuneo, Asti, Torino e Brescia. Ricordiamo, tuttavia, che il presente studio riguarda solo i supermercati e non i mercati rionali o di quartiere.

Ciò che bisogna capire sono le ragioni di una tale differenza. Infatti, pare proprio che queste vadano ricercate nella concorrenza dell’offerta che al Nord è più vasta rispetto al Sud. Andare a far la spesa nei supermercati meno cari, spiega l’analisi di Altroconsumo, può far risparmiare fino a 1284 euro all’anno come nel caso di Cuneo.

Inoltre, la ricerca dice che per risparmiare bisognerebbe anche cambiare spesso supermercato. Infatti, consultando i volantini settimanali dei vari supermercati si può scegliere di comprare un prodotto da una parte e un altro dall’altra.

