La cipolla, tante volte sottovalutata, è un alimento importantissimo e ricco di proprietà davvero benefiche per l’organismo. È presente, quasi sempre, in cucina per essere usata sia cotta che cruda, per preparare una molteplicità di piatti. Non tutti, però, conoscono i tanti benefici che apporta alla salute, altrimenti se ne consumerebbe, certamente, in maggiori quantità. In quest’articolo illustreremo proprio le molteplici proprietà che possiede. Anzitutto, essa è ricca di un flavonoide, la quercitina, che aiuterebbe a tenere a bada i livelli di colesterolo e trigliceridi. Questa funzione è strettamente correlata alla prevenzione dei rischi cardiovascolari. Agendo sui grassi, inoltre, sarebbe in grado di abbassare i livelli di zuccheri nel sangue e quindi quelli della glicemia.

Le altre proprietà eccezionali di questo ortaggio

Tra i benefici della cipolla ci sarebbe anche il suo potere antibatterico e antimicrobico. Non a caso, esistono molti rimedi naturali a base di cipolla per curarsi da infezioni, mal di gola e raffreddore. In più, stimolerebbe il sistema immunitario, aiutandoci a guarire prima. Inoltre, essendo composta in gran parte da acqua, svolgerebbe un’azione diuretica e disintossicante. Allo stesso tempo, e per la medesima ragione, potrebbe essere utilizzata anche come rimedio naturale per combattere la ritenzione idrica. Quindi, non solo aiuterebbe a prevenire colesterolo e trigliceridi ma sarebbe per giunta anche diuretica. Per enfatizzare questa proprietà, però, essa va associata alla regolare attività fisica e ad una corretta alimentazione.

Come anticipato, rappresenterebbe anche un ottimo rimedio naturale espettorante, utilizzabile in caso di tosse e raffreddore. Questo perché aiuterebbe a decongestionare le mucose in caso di catarro, sinusite e bronchite.

Aiuterebbe a prevenire colesterolo e trigliceridi ma sarebbe anche diuretica, antinfiammatoria e antiossidante, tutto in un solo vegetale tondo e facilissimo da usare in cucina

Nel caso ricorrano i problemi da ultimo indicati, quali tosse, raffreddore, difficoltà a respirare per naso chiuso, seguiamo questo consiglio. Tagliamo una cipolla in due e lasciamola sul comodino del letto per tutta la notte. Ciò consentirebbe di sedare un po’ la tosse e liberare le vie respiratorie.

Infine, essa sarebbe in grado di apportare altri due importanti benefici, quale quello di proteggere le ossa, riducendo il rischio di osteoporosi. Poi, per completare, aiuterebbe anche contro il malumore, grazie all’azione dei suoi principi attivi che agiscono sugli ormoni, in particolare la serotonina. In ultima analisi, vediamo come sarebbe meglio consumarla. Ebbene, i suoi maggiori benefici si traggono dal suo utilizzo da cruda, perché con la cottura si perdono alcune sostanze nutritive.

