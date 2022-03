Con l’arrivo della bella stagione forse non tutti potranno fare delle gite fuori porta di più giorni e pensare a pianificare una vacanza all’estero. Sia per la congiuntura economica che per le problematiche nazionali e internazionali in atto. Però visitare il nostro Paese in lungo e in largo ci permetterà di conoscere e scoprire degli itinerari davvero eccezionali.

Non solo itinerari a piedi, castelli e mare

Dato che la bella Italia offre ogni genere di attrattiva, potremmo organizzare viaggi di qualunque tipo, giornate di relax e gite fuori porta da fare in giornata. Esse sono adatte a tutti, anche a chi ha bambini e famiglie numerose e dovrebbe affrontare numerose spese per viaggiare.

Viaggiare sul suolo patrio, inoltre, ci permetterà di conoscere bellezze locali che abbiamo a due passi e di cui, forse, non sapevamo l’esistenza.

Ecco perché i musei a cielo aperto fanno al caso nostro. Non solo potremmo approfittarne per stare all’aria aperta dopo essere stati molti mesi chiusi in casa, ma potremo godere di paesaggi meravigliosi e opere d’arte inserite appositamente in zona.

Visitare in Sicilia, nella città di Favara, in provincia di Agrigento, il Farm Cultural Park è una gioia per gli occhi e per il cuore. Questo piccolo centro storico, un tempo fatiscente e decadente, è stato riabilitato grazie a un progetto culturale che ha valorizzato il territorio con l’arte sperimentale.

Visitare i 7 cortili dopo la loro ristrutturazione, resasi necessaria a seguito di un tragico evento, è un’esplosione di colore e di relax. Qui sono ospitate opere di arte contemporanea sia di italiani che di stranieri, da conoscere assolutamente.

Sono splendidi musei a cielo aperto i centri storici di questi piccoli borghi italiani da visitare in un giorno

In provincia di Nuoro, esattamente ad Ulassai nella bellissima Sardegna, si trova il museo a cielo aperto di Maria Lai.

Le opere dell’artista sarda sono un esempio di arte pubblica e sociale e si trovano disseminate lungo il centro della cittadina, a riprova del suo talento e bravura. La loro realizzazione iniziò nel 1981 ed è durata parecchi anni, fino al 2007. Il percorso per visitare tutte le opere è lungo circa 7 km e dal centro storico si dipana fino all’esterno. Il progetto ha visto la partecipazione anche di altri artisti di origine sarda e non solo.

Questi due esempi sono splendidi musei a cielo aperto che anche tante altre cittadine e località italiane possiedono. Ma sono sconosciute alla maggior parte. Poterne approfittare renderà davvero indimenticabili le nostre brevi vacanze in famiglia o con gli amici.