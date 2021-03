Le giornate si fanno via via più calde e le ore di sole ci ricordano che l’estate è in arrivo. Purtroppo, questo ci ricorda anche che è il momento di mettersi in forma. Se però non vogliamo rinunciare al nostro dolce preferito c’è una soluzione. Aggiungiamo questo insolito ingrediente per un tiramisù fresco e leggero che stupirà tutti.

Ingredienti:

2 lime; 1/2 ananas; 500 g mascarpone; Cacao amaro q.b.; 8 savoiardi.

Preparazione del tiramisù all’ananas

Partiamo con la preparazione dell’ananas. Sbucciamola e togliamo il torsolo così da tenere solo le parti più morbide. Dal momento che questa ricetta non contiene zuccheri aggiunti, assicuriamoci di acquistare un ananas ben maturo. In questo modo il frutto darà la sua naturale dolcezza e non sarà troppo acido. Possiamo anche decidere di utilizzare l’ananas sciroppato. In ogni caso tagliamo le fette a dadini e scoliamo per bene. Frulliamo 1/3 del nostro ananas con un frullatore ad immersione e incorporiamola al mascarpone.

A questo punto possiamo grattugiare i lime e aggiungerli al composto così da dare un gusto inaspettato. In alternativa possiamo utilizzare il cocco grattugiato.

Disponiamo i savoiardi sul fondo della nostra pirofila e copriamoli con l’ananas a dadini. Spalmiamo la nostra crema di mascarpone su tutta la superficie e livelliamo.

Non ci resta che spolverare il cacao amaro sul nostro tiramisù. Anche in questo caso possiamo decidere di sostituirlo con il cocco.

Come sempre consigliamo di lasciarlo in frigo per almeno un’ora prima di servirlo. Se non si riesce a gustare il tiramisù entro due giorni però è sempre meglio congelarlo.

Questo tiramisù risulta più leggero per diversi motivi. Innanzitutto, non stiamo aggiungendo zuccheri. Ma anche la quantità di savoiardi è molto ridotta. Senza contare che li stiamo sostituendo con un frutto notoriamente dietetico.

È quindi consigliato per tutti. Lo apprezzeranno grandi e piccini, quelli che non amano particolarmente il dolce, le persone a dieta, ma anche i buongustai. Questa variante, infatti, non sacrifica certo il gusto, che rimane fresco e goloso.

Aggiungiamo quindi questo insolito ingrediente per un tiramisù fresco e leggero che stupirà tutti.

Approfondimento:

