Con il risveglio della natura a primavera, si risvegliano anche mosche, moscerini e formiche. Di tutti gli insetti che possiamo trovare nel nostro giardino, le formiche sono certamente le più brave a invadere gli spazi domestici. Solitamente, quando ci accorgiamo della loro presenza in casa, l’infestazione è ormai quasi sfuggita di mano.

Come liberarsi quindi di questi fastidiosi esserini?

Naturalmente esistono in commercio degli insetticidi che possiamo utilizzare contro le formiche. Ma se non ci piace l’idea di distribuire del materiale tossico in casa, possiamo anche utilizzare dei metodi naturali. Questo è importante specialmente se l’infestazione è in cucina, dove è meglio non ricorrere a insetticidi e veleni.

Se le abbiamo provate tutte contro le formiche, questo è il rimedio naturale definitivo che funziona.

Utilizziamo il succo di limone

Quale rimedio naturale possiamo utilizzare contro le formiche se caffè, bicarbonato e oli essenziali non hanno funzionato? Se le abbiamo provate tutte contro le formiche, questo è il rimedio naturale definitivo che funziona. Stiamo parlando del limone.

Proprio così: le formiche non sopportano il limone, e se lo distribuiamo in alcuni punti strategici, tenderanno a evitarlo e a lasciare in pace la nostra casa.

Vediamo quindi come utilizzare il trucco del limone contro le formiche.

Distribuiamolo sui percorsi delle formiche

Innanzitutto, identifichiamo quali sono le zone della casa infestate dalle formiche. Questi insetti di solito percorrono sempre gli stessi percorsi, e usano gli stessi punti di entrata.

Una volta individuate le formiche, muniamoci di succo di limone. Possiamo spremerlo di fresco e inserirlo dentro uno spruzzino. Allunghiamolo con un po’ d’acqua, ma senza esagerare per non diminuire la sua efficacia. Ora siamo pronti ad attaccare le formiche.

Spruzziamo il succo di limone lungo il percorso seguito dalle formiche, e specialmente tutto intorno alla soglia di casa o al varco che utilizzano per entrare.

Ricordiamoci di rinfrescare il succo di limone ogni due o tre giorni in modo che non perda la sua efficacia.

Un altro insetto che spesso invade le nostre case è la farfalla della farina. Ecco come eliminarla una volta per tutte dalle nostre dispense.