Esiste un dolce della tradizione che con le sue varianti mette tutti d’accordo. Come goloso spuntino o star del pranzo domenicale, il tiramisù è sempre ben accolto. Se decidiamo di provare qualcosa di nuovo e più sofisticato consigliamo la ricetta del tiramisù col pan di Spagna invece dei savoiardi. Il tempo necessario per prepararlo non è tanto più lungo rispetto a quello della ricetta originale, se si usa un piccolo trucchetto. Scopriamo allora insieme una golosa variante del tiramisù per un fine settimana all’insegna della dolcezza.

Ingredienti

3 uova;

3 dischi di pan di spagna;

500 gr mascarpone;

500 ml caffè;

100 gr zucchero semolato;

2 cucchiaini di Marsala;

q.b. cacao amaro.

Preparazione

Per prima cosa prepariamo il caffè e versiamolo in un piatto fondo. Se si vuole poi, possiamo scegliere di aggiungerci uno o due cucchiaini di Rum o Marsala. Fatto questo, lasciamo il nostro caffè a raffreddare e pensiamo a preparare la crema di mascarpone.

Separiamo gli albumi dai tuorli. A questo punto si può decidere se utilizzare solo i primi o anche gli albumi montati a neve. In ogni caso i tuorli vanno sbattuti con lo zucchero fino a ottenere una crema tendente al bianco.

È il momento di aggiungere il mascarpone. Con delle fruste elettriche lo sbattiamo insieme ai tuorli. Se decidiamo di aggiungere anche gli albumi montati a neve, utilizziamo una spatola incorporandoli dal basso verso l’alto. In questo modo la crema che otterremo sarà molto più soffice e leggera.

A questo punto dobbiamo posizionare il primo disco di pan di spagna in una tortiera a cerniera o nella nostra pirofila. Lo spessore è dato da una scelta personale. Se nel tiramisù classico prediligiamo grandi quantità di crema, sarà meglio avere il pan di spagna di circa 1 cm. Spalmiamo il caffè sopra il nostro disco e assembliamo con il classico sistema a lasagna. Pan di spagna, caffè, crema, pan di spagna e così via. Ricopriamo poi il tutto con del cacao amaro in polvere.

Se vogliamo risparmiare tempo e non preparare il pan di spagna noi stessi, possiamo acquistarlo già pronto. Altrimenti possiamo optare per i preparati per le semplici torte Margherita.

Ecco svelata una golosa variante del tiramisù per un fine settimana all’insegna della dolcezza. Per un tiramisù fruttato, consigliamo il seguente articolo.