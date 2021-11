Letteralmente si chiamano Kaiserschmarren (in tedesco “le frittelle dell’imperatore”) e sono delle leccornie buonissime che stupiranno anche i palati sopraffini. Per quanto sia una preparazione molto tradizionale, hanno un sapore decisamente avvolgente. La nota eclettica della marmellata di mirtilli riesce a conquistare e completare l’aroma. Come se non bastasse è estremamente facile da preparare e rapida. Non serve il forno, solo una padella e pochi ingredienti. Niente più di uova, latte, zucchero a velo e una marmellata di mirtilli per accompagnare. Non lunghe preparazioni in forno ma ecco un dolce imperiale al sapore di mirtillo semplicissimo e pronto in un batter di ciglio.

Le frittelle dell’imperatore

Il nome letteralmente significa “le frittelle dell’imperatore”. La leggenda vuole che lo chef personale del Kaiser Francesco Giuseppe avesse ricevuto la richiesta di una crêpe dolce. Preso dalla fretta avrebbe rovinato l’impasto e bruciacchiato l’esterno. Essendo stato preso alla sprovvista, provò a spezzettarla in molte parti, coprendo con lo zucchero le parti rovinate. La presentazione, seppur improvvisata, fu un successo insperato e travolgente. La ricetta si diffuse per tutto il Tirolo e costituisce ancora un piatto amatissimo preparato in malghe e rifugi dell’Alto Adige.

Per prepararlo per 4 persone basta mescolare 150 grammi di farina con 200 ml di latte e un pizzico di sale. A questi, aggiungiamo i tuorli di 6 uova. Presso una terrina a parte dobbiamo invece preparare gli albumi. Li inseriamo, li montiamo a neve, li zuccheriamo (basta un cucchiaino di zucchero) e li uniamo all’impasto. Ora non resta che riscaldare il composto (che dovrebbe risultare piuttosto liquido). In una padella inseriamo una noce abbondante di burro e iniziamo a far cuocere l’impasto non appena il burro si sia sciolto.

Distribuiamo uniformemente e utilizziamo una fiamma medio alta. Se possibile chiudiamo la padella con un coperchio. Nel giro di circa 3 minuti il composto sarà ben dorato. Questo è il momento esatto per girare il lato di cottura. Non c’è problema se nell’operazione qualcosa andasse storto, perché il risultato finale della preparazione saranno comunque delle frittelle irregolari.

Una volta completata la cottura anche nell’altro lato (il punto di riferimento è ancora la doratura), possiamo utilizzare una spatola per dividere il composto in tante frittelle. A questo punto possiamo decidere se caramellare dello zucchero vanigliato ancora per qualche secondo in padella, oppure se impiattare e cospargere di zucchero a velo. Ricordiamo di accompagnare la creazione ad una porzione generosa di marmellata di mirtilli rossi.

Per chi invece fosse alla ricerca di abbinamenti inusuali con la confettura di mirtilli, ecco alcune semplici idee per carni e piatti salati.