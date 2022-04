Questo è un momento molto particolare per l’economia internazionale, che è ostaggio di due problemi principali: l’inflazione che continua a salire e la guerra in Ucraina. Per quanto riguarda il primo aspetto, più vole abbiamo spiegato su queste pagine, che il vero problema per il futuro dei mercati non è l’inflazione e i tassi di interesse al rialzo, ma altro.

Quando un’economia cresce, la domanda aumenta e il PIL continua a salire. Questo è un processo di espansione economica, e i veri pericoli verranno solo quando, l’equilibrio fra tassi di interesse e crescita economica verranno meno e si inizierà a scontare un rallentamento/recessione economica.

Una spia che l’economia volge al brutto e che i mercati da quel momento potrebbero aver virato al ribasso, nelle serie storiche è stato il primo taglio dei tassi di interesse da parte delle Banche centrali.

Oggi, rimarchaimo questa nostra view esèressa da un paio di anni: il rame è una materia prima che potrebbe salire ancora per diversi anni.

Era il 12 agosto del 2020, quando il nostro Ufficio Studi aveva spiegato che quei prezzi potevano rappresentare una straordinaria ocacsione di acquisto per compare la materia prima.

Procediamo per gradi e ricapitoliamo le strategie in corso.

Il rame ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 4,7235 in rialzo dello 0,24% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno, ha segnato il minimo a 4,2890 e il massimo a 5,0395.

Il rame è una materia prima che potrebbe salire ancora per diversi anni

Quali sono le nostre previsioni per l’anno in corso?

area di minimo 4,21/4,55

area di massimo 5,54/6,02

Le probabilità sono molto elevate che il minimo annuale sia stato già segnato.

Quale strategai di investimento si potrebbe mantenere sul rame?

Per tutti coloro che mantengono delle posizioni di lungo termine, si potrebbe alzare lo stop loss a 4,317. Il precedente era stato fissato a 3,97. L’obiettivo per l’anno in corso rimane sempre verso l’area 5,54/6,02. A 3 anni, in area 7,80.

Il supporto di breve termine è il seguente: chiusura settimanale inferiore a 4,624.