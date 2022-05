L’estate porta con sé un’enormità di aspetti positivi che molti di noi aspettavano con trepidazione. Basti pensare, per esempio, alle belle giornate di sole che ci inonderanno e ci invoglieranno a uscire. Anche le vacanze, poi, sono in arrivo e, grazie a qualche giorno lontani dalla routine, potremo goderci il nostro meritatissimo relax.

Questa stagione, per quanto bellissima, potrebbe essere problematica per alcuni di noi. Soprattutto quando si parla di abbigliamento. Non sono poche le persone che si sentono a disagio durante la stagione estiva a causa dei vestiti più leggeri e delle gambe scoperte.

Sfruttare le nostre calzature per far sembrare gambe e caviglie più snelle e longilinee, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarci decisamente utili

Nonostante bisognerebbe sempre ricordare che ogni corpo ha un suo fascino e una sua bellezza, purtroppo non è facile superare il disagio creato da questo tipo di situazioni. Se volessimo evitarlo, dovremmo sicuramente puntare su alcuni trucchi di stile che potrebbero darci una mano.

Scegliere gli abiti e gli accessori giusti, infatti, ci aiuterà a creare effetti ottici sorprendenti, che “aggiusteranno” le parti del nostro corpo che non ci soddisfano. In particolare, le scarpe possono fare un grandissimo lavoro per snellire e slanciare la nostra figura. Tutto ciò che dovremo fare è capire quali scarpe esattamente possono fare al caso nostro, evitando quelle che potrebbero avere l’effetto opposto.

Snelliscono la caviglia e slanciano tantissimo le gambe queste scarpe pazzesche all’ultimo grido che vorremo di sicuro nel nostro armadio

Quest’estate, potremmo puntare tutto su un paio di scarpe in particolare che stanno davvero spopolando. Stiamo parlando del classico ma al tempo stesso dinamico modello “cap toe”. Questa tipologia, infatti, oltre a essere di una comodità sorprendente, ci aiuterà a snellire la caviglia e ad allungare la gamba. La forma aperta e affusolata slancerà la figura, lasciandoci liberi di mostrare tutta la pelle che vogliamo e facendoci sicuramente sentire a nostro agio.

Ideale come tonalità il terra di Siena o il nude, per creare un effetto ottico perfetto per lo scopo. Per valorizzarne ancora di più l’effetto, un vestitino sopra al ginocchio o un paio di pantaloncini a farfalla saranno decisamente perfetti. Perciò, ora sappiamo che queste scarpe snelliscono la caviglia e slanciano tantissimo le gambe e che potranno decisamente aiutarci durante la stagione in arrivo.

