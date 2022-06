Se stiamo pensando di lasciare la nostra città e trasferirci in un posto diverso, sappiamo bene come ci sia difficile scegliere la nuova destinazione. Cambiare città per abitare in un posto più vivibile e ricco di opportunità è il desiderio di molti, soprattutto dei più giovani. È un’esperienza che incuriosisce e affascina nello stesso tempo perché si possono fare nuove conoscenze e migliorare la qualità della propria vita. Ma genera anche qualche timore per la perdita delle proprie abitudini.

In effetti non è un passo facile perché sono tanti gli aspetti da valutare e da prendere in considerazione. Sicuramente le grandi città offrono tante opportunità di lavoro e tanti servizi, ma spesso hanno costi della vita molto alti e livelli di traffico insostenibili.

Teatri e caffè, eleganti palazzi storici e iniziative culturali

Se vogliamo trovare un centro con un’alta qualità della vita, dobbiamo allora affidarci al parere degli esperti. Ogni anno ci sono degli studi che valutano la vivibilità delle città in base a parametri statistici ed economici e in base ai sondaggi. Sicuramente è un punto di partenza per fare attente valutazioni.

Uno studio recente pone Trieste tra le città più vivibili in Italia. Un parametro molto alto è quello relativo alla voce Cultura e tempo libero e di questo sarebbe contento Saba, il poeta che in questa città è nato e a cui ha dedicato versi indimenticabili. È una città con un buon livello medio di istruzione, in cui si legge molto, ricca di musei e biblioteche. Ma anche di teatri e di caffè, di eleganti palazzi storici e di iniziative culturali.

Affacciata su un mare bellissimo è una delle città in cui si vive meglio in Italia, ricca di opportunità e a misura d’uomo

E tutto in uno spazio a misura d’uomo in cui è possibile raggiungere a piedi i tanti stabilimenti balneari o in bici le colline del Carso. Mare e montagna a portata di mano in un centro per nulla affollato.

Ma è anche una città in cui è possibile trovare più facilmente lavoro per la presenza di tante imprese italiane e straniere. E in cui gli stipendi sono mediamente più alti che nel resto d’Italia.

E se la bora che soffia costantemente può mettere a disagio chi non la conosce, può bastare a sopportarla di buon grado il sapere che spazza via l’inquinamento e ripulisce l’aria.

È una città atipica e poco conosciuta, al di fuori anche dei circuiti turistici più noti, dal carattere mitteleuropeo proprio perché città di confine. Con la parte vecchia in cui perdersi tra ristorantini e laboratori di giovani creativi che qui hanno trovato il loro ambiente ideale. Affacciata su un mare bellissimo, è da visitare almeno una volta per poi decidere se ci si vuole trasferire.

