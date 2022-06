C’è chi ama il mare e chi non rinuncia alla montagna. Una vacanza sul lago potrebbe essere la sintesi di questi due desideri. Ci sono le spiagge di lago e le acque cristalline che niente hanno da invidiare al mare e ci sono i boschi che si specchiano sulle acque colorandole di verde. Intorno cime montuose che rendono l’aria fresca e frizzante. Per chi cerca un’oasi di pace e di relax che abbia questi requisiti, gli Esperti di Viaggi e Turismo della nostra Redazione hanno scelto una Bandiera Blu 2022, una spiaggia di lago che ha ricevuto l’ambito riconoscimento della FEE. Un vessillo assegnato per la qualità delle acque, per l’ambiente incontaminato e per l’impegno delle comunità locali nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Uno specchio d’acqua che ha la forma di un fiordo

Siamo in Trentino sul lago di Levico, uno specchio d’acqua che ha la forma di un fiordo. È un gioiello incastonato tra i monti, circondato dai boschi che si spingono fin sulle rive dandogli lo splendido colore verde smeraldo. Facilmente raggiungibile da Milano da cui dista poco più di 200 km è il luogo ideale per chi è alla ricerca del benessere e della tranquillità. Le acque del lago sono tra le più calde del Sud Europa e già a maggio si possono fare immersioni senza temere la pelle d’oca. Lungo le rive meridionali vivono pesci ed animali selvatici nel biotopo Canneto di Levico, un lamineto d’acqua.

Ai romantici piacerà sapere che anche la principessa Sissi amava questi luoghi tanto da farvi costruire una splendida residenza estiva. La struttura è ora diventata un hotel, l’Imperial, che continua ad esercitare grande fascino sugli innamorati.

È un gioiello incastonato tra i monti questo piccolo lago verde smeraldo facilmente raggiungibile da Milano ed eletto Bandiera Blu 2022

Cosa fare sul lago di Levico oltre al bagno e alle giornate rilassanti sdraiati a prendere il sole? Si può ad esempio praticare la pesca sportiva. Nel lago vivono molte specie come la trota, il salmerino e il persico reale. Oppure si può passeggiare intorno al lago lungo la Via dei Pescatori, un sentiero naturalistico adatto anche alle famiglie con bambini.

I più allenati possono anche fare il giro del lago che è lungo 8 km o possono spingersi fino al Pizzo di Levico da cui si gode di un panorama mozzafiato sul lago e sul territorio circostante. Si possono praticare anche sport acquatici come canoa, windsurf, stand-up paddle e kayak. La ciclabile della Valsugana infine è un’ulteriore alternativa per gli amanti delle due ruote.

I golosi devono assolutamente assaggiare lo speck affumicato o uno dei deliziosi formaggi che profumano di pascoli, senza dimenticare i tipici canederli.

