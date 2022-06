A cominciare da un certo periodo, potremmo iniziare a sentirci particolarmente stanchi e affaticati. Il poco appetito, ci potrebbe inoltre fare scendere di peso.

Una mattina poi, andando in bagno, potremmo notare qualcosa di diverso dal solito, che potrebbe anche preoccuparci non poco. Potremmo insomma notare una colorazione delle nostre feci diversa dal solito, in questo caso molto chiara.

La colorazione non comune potrebbe anche accompagnare scariche liquide di diarrea. L’odore sarebbe inoltre molto forte e sgradevole.

Sicuramente la presenza di feci liquide potrebbe far intuire un problema. Ma feci o diarrea chiara e puzzolente potrebbero essere il sintomo di una particolare malattia infiammatoria, correlata all’intestino.

La colangite sclerosante primitiva

Escrementi o diarrea di colore chiaro o giallo e con forte odore, potrebbero ricondursi alla colangite sclerosante primitiva. Si tratterebbe di una rara malattia che coinvolgerebbe i dotti biliari. Colpirebbe in prevalenza gli uomini, in età compresa tra i 25 e i 45 anni. In alcuni casi la colangite potrebbe insorgere anche nei bambini e potrebbe associarsi a patologie come la rettocolite ulcerosa. La colangite sclerosante primitiva comporterebbe l’infiammazione e il restringimento dei dotti biliari, ostacolando così il passaggio della bile. Le conseguenze potrebbero portare a soffrire di ipertensione o a sviluppare la cirrosi epatica.

Feci o diarrea chiara e puzzolente potrebbero essere sintomi di questa rara malattia infiammatoria dell’intestino

Le cause della comparsa di questa malattia sarebbero incerte e potrebbero essere legate a disfunzioni immunitarie. Un ruolo rilevante, però, potrebbe averlo la predisposizione genetica.

Nello specifico, feci e diarrea chiara potrebbero legarsi a una colangite in fase avanzata. Questo se accompagnate anche da altri sintomi, come dolori addominali, perdita di peso, inappetenza, debolezza, febbre, prurito e ittero.

Certamente la diagnosi di una malattia rara come la colangite sclerosante primitiva sarebbe di esclusiva competenza di uno specialista. E questo a seguito di varie tipologie di esami specialistici.

Purtroppo non esisterebbero cure idonee a prevenire la malattia e nemmeno terapie approvate per risolverla. Una diagnosi fornirebbe norme fondamentali per ridurne le complicazioni e questo in attesa di risultati da parte della ricerca, in merito al possibile utilizzo di nuovi farmaci. Medicinali, che potrebbero essere utili per i trattamenti mirati ad alleviare i sintomi della patologia.

Lettura consigliata

Intorpidimento, dita grosse e mani gonfie al mattino potrebbero essere causate da un disturbo che favorirebbe anche l’aumento di peso