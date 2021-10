Teniamoci forte perché se amiamo i film di suspense e azione, venerdì 29 avremo quello che fa per noi. Adrenalina allo stato puro e colpi di scena incredibili in questo film in arrivo su Netflix. Cosa può accadere quando una donna bellissima e misteriosa arruola un semplicissimo bancario per il colpo dell’anno? È quello che accade in questo film che ci terrà letteralmente incollati alla poltrona. Prepariamo bibite e popcorn.

Army of Thieves del 2021

Il titolo rimane per ora in lingua originale: Army of Thieves, letteralmente “un esercito di ladri”. Fanno parte, infatti di questa banda eterogenea di ladri:

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

un pilota;

un bancario;

un macho modello supereroe;

delle ladre svelte e bellissime.

Come recita una battuta del film stesso: “ognuno ha il proprio ruolo per arrivare allo scopo comune”.

Adrenalina allo stato puro e colpi di scena incredibili in questo film in arrivo su Netflix

Senza “spoilerare” la trama del film, lo scopo comune citato dal protagonista, è quello di aprire le tre casseforti più importanti e famose del Mondo. Il nostro gruppo di ladri va infatti alla ricerca dei soldi di un miliardario, nascosti nelle sue imprendibili casseforti.

Attore principale e nello stesso tempo regista Matthias Schweighofer, classe 1981, nato in Germania dell’Est, prima della caduta del muro di Berlino. Inizia a interpretare le prime pellicole a soli 16 anni, dimostrandosi un vero e proprio talento. In patria è conosciutissimo non solo per il cinema, ma anche per le tante apparizioni e regie televisive.

Prequel di Army of Dead

Il film che andremo a vedere è un cosiddetto “prequel” di Army of Dead, l’armata dei morti, altro titolo di successo della piattaforma Netflix. Giusto per capirne l’importanza, quest’ultimo in soli 8 giorni di programmazione ha ricevuto l’audience di quasi 75 milioni di utenti. Entrando immediatamente alla sua prima settimana di programmazione nella Top Ten dei più visti su Netflix.

Decisamente diverso da Army of Thieves, Army of Dead affronta il famoso mistero dell’Area 51. La base americana divenuta famosa perché avrebbe ospitato possibili presenze aliene. Per quanto riguarda il nostro film, comunque piacevole da vedere, dall’Area 51 parte un convoglio di soldati e un container con un non precisato ospite. A causa di un incidente e del ribaltamento del container, esce la creatura nascosta, dando vita a tutta una serie di eventi. Anche in questo film, azione e adrenalina scorrono a fiumi.

Approfondimento

Commovente e struggente questo film verità nella Top Ten di Netflix che ci appassionerà incredibilmente